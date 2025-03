El oficial John Nolan, interpretado por Nathan Fillion, regresa con una nueva y emocionante temporada de The Rookie, la serie inspirada en hechos reales que ha conquistado a la audiencia con su combinación de acción, drama y dilemas morales.

Además del peligro latente, Nolan enfrentará una crisis personal. Un error cometido en medio del caos lo llevará a experimentar un fuerte trauma que afectará su desempeño profesional y su relación con Bailey (Jenna Dewan), su pareja. Este conflicto agregará una carga emocional al personaje, quien deberá encontrar la manera de sobreponerse a los desafíos que lo rodean.

Según Nathan Fillion, este tipo de dilemas son los que han hecho que The Rookie conecte tan bien con el público: "La serie plantea preguntas fundamentales: ¿Qué es legal? ¿Qué es correcto? ¿Dónde trazamos la línea entre la moral y la justicia?".

¿Quién es el nuevo villano que desafiará al equipo?

En esta temporada, un nuevo antagonista se sumará a la trama para poner a prueba a los protagonistas. Se trata del Detective Graham, interpretado por Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That), un personaje que generará conflictos, en especial con Wesley (Shawn Ashmore). Según el creador de la serie, este villano será un desafío constante, pero también mostrará matices que lo harán un personaje complejo e interesante.

Uno de los temas que marcará la séptima temporada es la posibilidad de que John y Bailey tengan un hijo. Sin embargo, sus peligrosos trabajos generan dudas sobre si es el momento adecuado para formar una familia. "Ambos están expuestos a riesgos extremos todos los días, y eso hará que tomen decisiones difíciles", adelantó Fillion.

Por su parte, Jenna Dewan destacó que la incertidumbre será clave en el desarrollo de los episodios: "Me gusta que los personajes no tengan respuestas claras y que exploren diferentes posibilidades antes de tomar una decisión".