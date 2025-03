'Emilia Pérez' llegó al teatro Dolby de Los Ángeles como la película con el rosario más largo de nominaciones, pero terminó resignándose a salir con solo dos premios Óscar. La incertidumbre por el impacto que tendrían sus polémicas terminó volviéndose realidad y se convirtió en fracaso, a la luz de la expectativa que había suscitado.

En diálogo con el Noiciero de La FM de RCN, el periodista y crítico de cine Mariano Ojeda aseguró que "fue una noche victoriosa para el cine" ya que, "después de casi 5 años hubo un consenso general entre los grandes ganadores de la noche". Y es que 'Anora', de Sean Baker, barrió con cinco premios y confirmó el favoritismo que traía a lo largo de la temporada de premios, pero también el beneplácito de la gente. Algo que, de acuerdo con el analista, no ocurría desde 'Parásitos'.

Ojeda no dudó en afirmar que 'Emilia Pérez' sí terminó siendo la gran derrotada, no solo por la cantidad de nominaciones frustradas, sino también porque estas eran en rubros importantes, en los que terminó siendo superada. Aunque varios directores impulsaron lo que parecía un éxito asegurado, "en el público había cierta reticencia", según comenta el periodista.

"La película ya nació maldita", afirma. "El tema, las formas, el contexto, las canciones, el idioma... [Pero] con la campaña que se hizo de parte del director y de Karla Sofía Gascón, terminan de enterrar todas sus candidaturas. Los tuits que terminan saliendo antes de la entrega de los votos y terminan enterrando la película", añadió.

Aunque reconoce que las polémicas de ambos frustraron sus posibilidades, el argentino niega que fueran decisivas para el Óscar a mejor película. "No fue mejor película 'Anora' que 'Emilia Pérez'. "Entiendo por qué gusta, porque es audaz, porque es un desafío, porque sobrepasa límites. El cine está para contar historias, y para contarlas de formas nuevas. El tema es cómo se mezcla, cómo se cuenta", dijo. "Las canciones no se entienden, las conversaciones son poco naturales".

Eso sí, tampoco justificó el comentario del presentador de los premios, Conan O'Brien, contra Karla Gascón, considerándolo como "golpear a alguien que esté en el piso". Aunque reconoce que es el trabajo de quien guía la gala, señala que "lo de Netflix ya parecía suficiente castigo" y que "en este caso el morbo se había extendido durante semanas".

En cambio, Ojeda destacó a 'Cónclave' y señaló que habría ganado a mejor película "10 años atrás, cuando los Óscar no habían incluido miles de personas a la Academia para votar". En ese entonces, recuerda, "el margen de voto era de gente arriba de los 40 años, más actores, más estadounidenses o europeos", mientras que "en la Academia actual, donde se sumaron más latinoamericanos, más mujeres, más gente menos de 50 y 40 años, más fotógrafos, más utileros, más gente técnica de la industria, y sobre todo más latinos, cambia la cosa".

"No creo que 'Cónclave' haya sido una derrotada, todo lo contrario. Para mí, llegó bastante lejos", indicó, e incluso dijo que el premio a mejor actriz de reparto debió ser para era para Isabella Rossellini y no para Zoe Saldaña. "Peor quedaron películas como 'Emilia Pérez' o 'Un completo desconocido', que no se llevó nada", concluyó.