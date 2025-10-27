Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 24 DE OCTUBRE

CINE Eden CINE - Drama. En la década del 20, Friedrich y su esposa lideran un grupo de alemanes que decide mudarse a la isla de los Galápagos para comenzar una nueva vida alejada de los vicios de la sociedad moderna. Protagonistas: Jude Law, Vanessa Kirby. Dirección: Ron Howard. AMAZON PRIME

19:00 hs. SERIES Hotel Costiera NUEVA SERIE - DD, un marine retirado, es contratado para trabajar como encargado de seguridad en un establecimiento de lujo en Positano. Cuando la hija de su jefe es secuestrada, deberá liderar su rescate. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

20:00 hs. CINE Juega o muere CINE - Terror. Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que libera a un demonio que los obliga a jugar versiones horripilantes y mortales de juegos infantiles. Protagonistas: Natalia Dyer, Asa Butterfield. Dirección: Eren Celeboglu, Ari Costa. HBO 524 HBO HD 1524

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

20:00 hs. CINE La hora de la desaparición CINE - Terror. Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de esta desaparición. Protagonistas: Josh Brolin, Julia Garner. Dirección: Zach Cregger. HBO 524 HBO HD 1524

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

SERIES Mayor of Kingstown NUEVA TEMPORADA - Mike McLusky (Jeremy Renner) está de regreso como el empresario responsable de un pueblo que vive de su prisión. Él debe ocuparse de mantener la paz entre su familia, las pandillas, la policía, la mafia y los prisioneros. PARAMOUNT+

20:00 hs. SERIES It: bienvenidos a Derry NUEVA SERIE - Regresa a Derry, el pueblo acechado por una entidad malévola que pervierte a los adultos y acecha a los niños, alimentándose de su miedo. Precuela de las películas de It, creada y dirigida por el argentino Andy Muschetti, basado en la novela de Stephen King. HBO 524 HBO HD 1524

LUNES 27 DE OCTUBRE

SERIES Hotel Hazbin NUEVA TEMPORADA - Charlie, la hija de Lucifer, aspira al éxito de su gran sueño: un hotel que rehabilita a los demonios y haga que puedan ir al Paraíso. AMAZON PRIME

20:00 hs. SERIES Fear Fest LUNES 27 A VIERNES 31 - En las vísperas de una nueva Noche de Brujas, AMC presenta una programación espeluznante con una selección de series y películas que te harán dormir con las luces encendidas. AMC 210 AMC HD 1210

MARTES 28 DE OCTUBRE

20:30 hs. SERIES Matthew Perry: una tragedia de Hollywood DOCUMENTAL - Investigación de la vida, la carrera y los últimos días de vida del actor que alcanzó la fama y el cariño masivo mediante el rol de Chandler en la serie Friends. UNIVERSAL CRIME 574 UNIVERSAL CRIME HD 1574

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE