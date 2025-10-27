En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
lunes, octubre 27, 2025
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.
- CINE Eden CINE - Drama. En la década del 20, Friedrich y su esposa lideran un grupo de alemanes que decide mudarse a la isla de los Galápagos para comenzar una nueva vida alejada de los vicios de la sociedad moderna. Protagonistas: Jude Law, Vanessa Kirby. Dirección: Ron Howard. AMAZON PRIME
- 19:00 hs. SERIES Hotel Costiera NUEVA SERIE - DD, un marine retirado, es contratado para trabajar como encargado de seguridad en un establecimiento de lujo en Positano. Cuando la hija de su jefe es secuestrada, deberá liderar su rescate. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- 20:00 hs. CINE Juega o muere CINE - Terror. Un grupo de adolescentes de Salem descubre un cuchillo maldito que libera a un demonio que los obliga a jugar versiones horripilantes y mortales de juegos infantiles. Protagonistas: Natalia Dyer, Asa Butterfield. Dirección: Eren Celeboglu, Ari Costa. HBO 524 HBO HD 1524
- 20:00 hs. CINE La hora de la desaparición CINE - Terror. Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de esta desaparición. Protagonistas: Josh Brolin, Julia Garner. Dirección: Zach Cregger. HBO 524 HBO HD 1524
- SERIES Mayor of Kingstown NUEVA TEMPORADA - Mike McLusky (Jeremy Renner) está de regreso como el empresario responsable de un pueblo que vive de su prisión. Él debe ocuparse de mantener la paz entre su familia, las pandillas, la policía, la mafia y los prisioneros. PARAMOUNT+
- 20:00 hs. SERIES It: bienvenidos a Derry NUEVA SERIE - Regresa a Derry, el pueblo acechado por una entidad malévola que pervierte a los adultos y acecha a los niños, alimentándose de su miedo. Precuela de las películas de It, creada y dirigida por el argentino Andy Muschetti, basado en la novela de Stephen King. HBO 524 HBO HD 1524
- SERIES Hotel Hazbin NUEVA TEMPORADA - Charlie, la hija de Lucifer, aspira al éxito de su gran sueño: un hotel que rehabilita a los demonios y haga que puedan ir al Paraíso. AMAZON PRIME
- 20:00 hs. SERIES Fear Fest LUNES 27 A VIERNES 31 - En las vísperas de una nueva Noche de Brujas, AMC presenta una programación espeluznante con una selección de series y películas que te harán dormir con las luces encendidas. AMC 210 AMC HD 1210
- 20:30 hs. SERIES Matthew Perry: una tragedia de Hollywood DOCUMENTAL - Investigación de la vida, la carrera y los últimos días de vida del actor que alcanzó la fama y el cariño masivo mediante el rol de Chandler en la serie Friends. UNIVERSAL CRIME 574 UNIVERSAL CRIME HD 1574
- SERIES Cometierra NUEVA SERIE - Una chica de las afueras de la Ciudad de México tiene el don de comunicarse con los muertos luego de comer tierra. Usará este poder para resolver crímenes. Basada en la novela homónima de la argentina Dolores Reyes. AMAZON PRIME
- SERIES Playback: una somos dos NUEVA SERIE - Emma y Camila, son mejores amigas que comparten el sueño de dedicarse a la música. Cuando Emma graba un video al que Camila le pone su voz, consiguen un éxito que pondrá a prueba su amistad. Con Juli Castro y Antonella Podestá. DISNEY+
