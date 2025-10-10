Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

CINE Vicious CINE - Terror. Al recibir una sorpresa durante la noche, se inician una serie de acciones que harán que una mujer luche por su vida. Protagonistas: Dakota Fanning, Rachel Blanchard. Dirección: Bryan Bertino. PARAMOUNT+

19:45 hs. SERIES SurrealEstate NUEVA TEMPORADA - Vuelven los estrenos de la serie en la que Luke Roman y su equipo se ocupan de comercializar con casas embrujadas. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

PPV CINE Haz que regrese PPV - Terror. Dos hermanos descubren un secreto abominable sobre su nueva madre adoptiva. Protagonistas: Sally Hawkins, Sora Wong. Dirección: Michael & Danny Philippou. PPV 402 PPV HD 1402

PPV CINE M3GAN 2.0 PPV - Terror. Dos años después de que M3GAN se rebelara y emprendiera una matanza impecable, su creadora decide resucitarla y darle algunas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y más letal. Protagonistas: Allison Williams, Violet McGraw. Dirección: Gerard Johnstone. PPV 406 PPV HD 1406

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

20:00 hs. CINE La sustancia CINE - Terror. Al ser marginada por su edad, una presentadora de TV y actriz se somete a un procedimiento extraño para volver a la juventud. Protagonistas: Demi Moore, Margaret Qualley. Dirección: Coralie Fargeat. HBO 524 HBO HD 1524

LUNES 13 DE OCTUBRE

20:00 hs. SERIES Bibas, asesinados por ser judíos DOCUMENTALES - Tres generaciones de la familia Bibas-Silberman —abuelos, hija y dos niños pequeños— fueron asesinadas por Hamás el 7 de octubre de 2023; este documental es un grito de memoria y justicia frente al silencio del mundo y una denuncia contundente contra el terrorismo. DNEWS 700 DNEWS HD 1700

JUEVES 16 DE OCTUBRE

CINE Culpa nuestra CINE - Romance. Noah y Nick han pasado cuatro años separados. El destino los vuelve a encontrar en la película que cierra la trilogía que adapta la saga romántica de Mercedes Ron. Protagonistas: Gabriel Guevara, Nicole Wallace. Dirección: Domingo González. AMAZON PRIME

VIERNES 17 DE OCTUBRE