Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
viernes, octubre 10, 2025 4:59 PM
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.
- CINE Vicious CINE - Terror. Al recibir una sorpresa durante la noche, se inician una serie de acciones que harán que una mujer luche por su vida. Protagonistas: Dakota Fanning, Rachel Blanchard. Dirección: Bryan Bertino. PARAMOUNT+
- 19:45 hs. SERIES SurrealEstate NUEVA TEMPORADA - Vuelven los estrenos de la serie en la que Luke Roman y su equipo se ocupan de comercializar con casas embrujadas. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- PPV CINE Haz que regrese PPV - Terror. Dos hermanos descubren un secreto abominable sobre su nueva madre adoptiva. Protagonistas: Sally Hawkins, Sora Wong. Dirección: Michael & Danny Philippou. PPV 402 PPV HD 1402
- PPV CINE M3GAN 2.0 PPV - Terror. Dos años después de que M3GAN se rebelara y emprendiera una matanza impecable, su creadora decide resucitarla y darle algunas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y más letal. Protagonistas: Allison Williams, Violet McGraw. Dirección: Gerard Johnstone. PPV 406 PPV HD 1406
- 20:00 hs. CINE La sustancia CINE - Terror. Al ser marginada por su edad, una presentadora de TV y actriz se somete a un procedimiento extraño para volver a la juventud. Protagonistas: Demi Moore, Margaret Qualley. Dirección: Coralie Fargeat. HBO 524 HBO HD 1524
- 20:00 hs. SERIES Bibas, asesinados por ser judíos DOCUMENTALES - Tres generaciones de la familia Bibas-Silberman —abuelos, hija y dos niños pequeños— fueron asesinadas por Hamás el 7 de octubre de 2023; este documental es un grito de memoria y justicia frente al silencio del mundo y una denuncia contundente contra el terrorismo. DNEWS 700 DNEWS HD 1700
- CINE Culpa nuestra CINE - Romance. Noah y Nick han pasado cuatro años separados. El destino los vuelve a encontrar en la película que cierra la trilogía que adapta la saga romántica de Mercedes Ron. Protagonistas: Gabriel Guevara, Nicole Wallace. Dirección: Domingo González. AMAZON PRIME
- 20:00 hs. CINE Love Hurts CINE - Acción. Marvin es un agente de bienes raíces que esconde un pasado en el crimen. Cuando su antiguo socio reaparece, deberá darle un cierre a su antigua vida delictiva. Protagonistas: Ke Huy Quan, Ariana DeBose. Dirección: Jonathan Eusebio. HBO 524 HBO HD 1524
- 20:30 hs. SERIES Teacup NUEVA SERIE - Un pueblo rural es acechado por un extraño enmascarado en este show de terror producido por los creadores de El conjuro. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- PPV CINE Jurassic World: Renace CINE - Acción. Una compañía farmacéutica contrata a un grupo de mercenarios para recuperar sus experimentos de una isla abandonada. Protagonistas: Scarlett Johansson, Mahershala Ali. Dirección: Gareth Edwards. PPV 406 PPV HD 1406
