Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

SERIES De viaje con los Derbez NUEVA TEMPORADA - Nueva temporada. Un grupo de estudiantes descubre una plan siniestro en la escuela de superhéroes a la que asisten. Ambientada en el universo de la serie The Boys. AMAZON PRIME

PPV CINE Exorcismo: el ritual PPV - Terror. Dos sacerdotes deben trabajar juntos para realizar una serie de aterradores exorcismos para salvar el alma de una joven. Protagonistas: Dan Stevens, Al Pacino. Dirección: David Midell. PPV 402 PPV HD 1402

PPV CINE Cómo entrenar tu dragón PPV - Fantasía. Un niño vikingo llamado Hipo desafía la tradición al hacerse amigo de un dragón llamado Chimuelo. Protagonistas: Mason Thames, Gerard Butler. Dirección: Dean DeBlois. PPV 406 PPV HD 1406

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

20:00 hs. CINE Hombre lobo CINE - Terror. Un viaje al bosque se convierte en un infierno cuando un animal ataca al padre de una familia y su cuerpo empieza a cambiar. Protagonistas: Julia Garner, Christopher Abbot. Dirección: Leigh Whannell. HBO 524 HBO HD 1524

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

18:15 hs. CINE El brutalista CINE - Drama. Cuando un visionario arquitecto y su esposa huyen de Europa hacia EEUU luego de la Segunda Guerra Mundial, sus vidas cambian para siempre gracias a un misterioso y rico cliente. Con Adrien Brody, Felicity Jones. Dirección: Brady Corbet. HBO MUNDI 540H

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

20:00 hs. SERIES Patrulla policial NUEVA TEMPORADA - Una mirada sin filtros a los departamentos de policía en acción. A&E 207 A&E HD 1207

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

SERIES Chad Powers NUEVA SERIE - Glen Powell interpreta a un jugador de fútbol americano cuya carrera quedó trunca así que decide crearse una identidad ficticia que comienza a triunfar. DISNEY+

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

CINE Juego sucio CINE - Acción. Tras ser traicionado por sus socios, Parker, un ladron de guante blanco, debe organizar un atraco ambicioso que lo pone en la mira de un dictador sudamericano, la mafia y al hombre más rico del mundo. Protagonistas: Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield. Dirección: Shane Black. AMAZON PRIME

VIERNES 3 DE OCTUBRE