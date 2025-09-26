En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
Este contenido es patrocinado.Por:
Redacción
comercial
viernes, septiembre 26, 2025 5:28 PM
Compartir:
Pexels imagen de cottonbro studio
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.Sigue las noticias de La Mega en Whatsapp
- SERIES De viaje con los Derbez NUEVA TEMPORADA - Nueva temporada. Un grupo de estudiantes descubre una plan siniestro en la escuela de superhéroes a la que asisten. Ambientada en el universo de la serie The Boys. AMAZON PRIME
- PPV CINE Exorcismo: el ritual PPV - Terror. Dos sacerdotes deben trabajar juntos para realizar una serie de aterradores exorcismos para salvar el alma de una joven. Protagonistas: Dan Stevens, Al Pacino. Dirección: David Midell. PPV 402 PPV HD 1402
- PPV CINE Cómo entrenar tu dragón PPV - Fantasía. Un niño vikingo llamado Hipo desafía la tradición al hacerse amigo de un dragón llamado Chimuelo. Protagonistas: Mason Thames, Gerard Butler. Dirección: Dean DeBlois. PPV 406 PPV HD 1406
- 20:00 hs. CINE Hombre lobo CINE - Terror. Un viaje al bosque se convierte en un infierno cuando un animal ataca al padre de una familia y su cuerpo empieza a cambiar. Protagonistas: Julia Garner, Christopher Abbot. Dirección: Leigh Whannell. HBO 524 HBO HD 1524
- 18:15 hs. CINE El brutalista CINE - Drama. Cuando un visionario arquitecto y su esposa huyen de Europa hacia EEUU luego de la Segunda Guerra Mundial, sus vidas cambian para siempre gracias a un misterioso y rico cliente. Con Adrien Brody, Felicity Jones. Dirección: Brady Corbet. HBO MUNDI 540H
- 20:00 hs. SERIES Patrulla policial NUEVA TEMPORADA - Una mirada sin filtros a los departamentos de policía en acción. A&E 207 A&E HD 1207
- SERIES Chad Powers NUEVA SERIE - Glen Powell interpreta a un jugador de fútbol americano cuya carrera quedó trunca así que decide crearse una identidad ficticia que comienza a triunfar. DISNEY+
- CINE Juego sucio CINE - Acción. Tras ser traicionado por sus socios, Parker, un ladron de guante blanco, debe organizar un atraco ambicioso que lo pone en la mira de un dictador sudamericano, la mafia y al hombre más rico del mundo. Protagonistas: Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield. Dirección: Shane Black. AMAZON PRIME
- SERIES Sanda NUEVA SERIE - En un futuro distópico, la navidad es leyenda olvidada y ya nadie cree en Papa Noél. Shiori, un joven, descubre que puede transformarse en San Nicolás y pretende que todos recuperen el espíritu navideño. Animé basado en el manga de Paru Itakagi. AMAZON PRIME
- 20:00 hs. CINE Bárbaro CINE - Terror. Una mujer que alquila un alojamiento temporal descubre que la casa en la que se aloja esconde un oscuro secreto. Con Georgina Campbell, Bill Skarsgård. Dirección: Zach Cregger. HBO 524 HBO HD 1524
Fuente: