Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

19:30 hs. SERIES Bad Bunny - No me quiero ir de aquí: Una Más EN VIVO - En vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, en el octavo aniversario del Huracán María. Este es el último show de la serie de conciertos de Bad Bunny en su tierra natal, en el marco su recidencia musical No me quiero ir de aquí. AMAZON PRIME

20:00 hs. CINE Supeman CINE - Acción. El Hombre de Acero debe reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como el reportero Clark Kent. Protagonistas: David Corenswet, Rachel Brosnahan. Dirección: James Gunn. HBO 524 HBO HD 1524

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

SERIES Tulsa King NUEVA TEMPORADA - Dwayne Manfredi (Sylvester Stallone) es secuestrado por nuevos enemigos que pretenden disputarle el control de Tulsa. PARAMOUNT+

PPV CINE La hora de la desaparición PPV - Terror. Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de esta desaparición. Protagonistas: Josh Brolin, Julia Garner. Dirección: Zach Cregger. PPV 404 PPV HD 1404

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

21:05 hs. SERIES Wild Cards NUEVA TEMPORADA - Una enérgica estafadora y un detective degradado por las normas tienen la oportunidad de redimirse. ¿El truco? Deben encontrar la manera de trabajar juntos, cada uno con sus habilidades únicas, para resolver los crímenes. AXN 209 AXN HD 1209

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

SERIES Family Guy NUEVA TEMPORADA - Nueva temporada. Vuelve a visitar a la familia más alocada de Quahog en los episodios estreno de la serie animada creada por Seth MacFarlane. DISNEY+

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

CINE Tierras perdidas CINE - Ciencia ficción. En un planeta arrasado, un cazador y una bruja unen fuerzas para infiltrarse en terreno enemigo y recuperar un poderoso artefacto. Basada en una historia del autor de Game of Thrones. Protagonistas: Dave Bautista, Milla Jovovich. Dirección: Paul W.S. Anderson. AMAZON PRIME

20:30 hs. SERIES The Hunting Party NUEVA SERIE - Cuando los peores psicópatas del país escapan de una prisión secreta, una ex especialista del FBI recibe la misión de rastrearlos y atraparlos antes de que sea demasiado tarde. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE