Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

Viernes 12 de septiembre

SERIES LOL: Last One Laughing Argentina NUEVA TEMPORADA - Diez de los mejores comediantes de la Argentina se enfrentan entre sí haciéndose reír. El ganador será aquel que resista y mantenga la cara seria. AMAZON PRIME

SERIES Bridget Jones: Loca por él CINE - Comedia. Bridget, ahora viuda y madre de dos hijos, decide darle una chance más a la vida romántica. Protagonistas: Renée Zellweger, Hugh Grant. Dirección: Michael Morris. DISNEY+

SERIES Los mufas NUEVA SERIE - La vida de Roque, un periodista, se vuelve un caos cuando escribe un exitoso artículo sobre los mufas, las personas que atraen la mala suerte. Con Daniel Hendler y Pilar Gamboa. DISNEY+

Sábado 13 de septiembre

20:00 hs. CINE Hombre lobo CINE - Terror. Un viaje al bosque se convierte en un infierno cuando un animal ataca al padre de una familia y su cuerpo empieza a cambiar. Protagonistas: Julia Garner, Christopher Abbot. Dirección: Leigh Whannell. HBO 524 HBO HD 1524

Domingo 14 de septiembre

19:00 hs. SERIES Emmys EN VIVO - La gran noche de la televisión estadounidense. En vivo desde el Peacock Theater de Los Angeles, California. Las series Severance y The White Lotus son las más nominadas. TNT 502 TNT HD 1502

Lunes 15 de septiembre

SERIES Futurama NUEVA TEMPORADA - Fry, Leela y Bender regresan en la décimo tercera temporada de esta comedia animada ambientada en el año 3000. DISNEY+

Miércoles 17 de septiembre

SERIES Gen V NUEVA TEMPORADA - Un grupo de estudiantes descubre una plan siniestro en la escuela de superhéroes a la que asisten. Ambientada en el universo de la serie The Boys. AMAZON PRIME

Jueves 18 de septiembre

SERIES The Paper NUEVA SERIE - De los creadores de The Office. Este nuevo falso documental sigue al personal de un periódico en decadencia y al editor que intenta revivirlo con reporteros voluntarios. HBO MAX

19:45 hs. SERIES Suits LA NUEVA SERIE - Ted (Stephen Amell) deja la fiscalía de Nueva York para convertirse en abogado en Hollywood en este spin-off de Suits. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

20:50 hs. SERIES Secrretos de Bunny Ranch NUEVA SERIE - Esta serie revela la verdad sobre el burdel más famoso del mundo y la serie de HBO que lo popularizó. ¿Acaso el dueño Dennis Hof empoderó a las mujeres o las manipuló para que cayeran en un mundo de abuso sexual? A&E 207 A&E HD 1207

Todos estos contenidos están disponibles en DIRECTV y DGO, la plataforma de streaming que reúne lo mejor del cine, las series y los eventos en vivo.