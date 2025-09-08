Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

Gigantes de los juguetes – 20:00 hs. (H2 – VC 744 / HD 1744) Nueva temporada que revela las historias y rivalidades que dieron origen a la industria moderna del juguete en medio de guerras, crisis y transformaciones sociales.

Gigantes de la industria: mega marcas – 20:55 hs. (H2 – VC 744 / HD 1744) Nueva temporada que repasa los orígenes sorprendentes de los pioneros detrás de las marcas más poderosas del mundo.

Sé lo que hicieron el verano pasado (PPV – VC 402 / HD 1402) Terror. Secuela del clásico noventero en la que un grupo de amigos paga las consecuencias de un oscuro secreto. Con Madelyne Cline y Jennifer Love Hewitt.

Karate Kid: Leyendas – 20:00 hs. (HBO – VC 524 / HD 1524) Acción. Daniel LaRusso y el señor Han entrenan a un joven con espíritu indomable. Con Jackie Chan y Ralph Macchio.

MTV Video Music Awards 2025 – 19:00 hs. (MTV – VC 264 / HD 1264) En vivo. Una noche de música con LL Cool J como anfitrión y presentaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Doja Cat, J Balvin, Post Malone y más. Mariah Carey recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award.

Task – 20:00 hs. (HBO – VC 524 / HD 1524) Miniserie estreno. Mark Ruffalo protagoniza este policial del creador de Mare of Easttown.

Código 100 – 21:00 hs. (A&E – VC 207 / HD 1207) Nueva serie de suspenso en la que un detective de Nueva York sigue la pista de un asesino serial hasta Estocolmo.

Only Murders in the Building (DISNEY+)

Regresa la quinta temporada de la comedia ganadora de ocho premios Emmy, con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.

La novia (AMAZON PRIME)

Nueva serie en la que Laura sospecha de las verdaderas intenciones de la nueva pareja de su hijo.

LOL: Last One Laughing Argentina (AMAZON PRIME) Nueva temporada del exitoso show de comedia donde diez humoristas se enfrentan en una batalla para resistir la risa.

Los mufas (DISNEY+)

Nueva serie con Daniel Hendler y Pilar Gamboa sobre un periodista cuya vida se desordena tras escribir sobre la mala suerte.

Bridget Jones: Loca por él (DISNEY+)

Comedia romántica. Renée Zellweger y Hugh Grant regresan en esta historia donde Bridget, ahora viuda y madre, le da otra oportunidad al amor.

Todos estos contenidos están disponibles en DIRECTV y DGO, la plataforma de streaming que reúne lo mejor del cine, las series y los eventos en vivo.