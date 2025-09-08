En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.
Gigantes de los juguetes – 20:00 hs. (H2 – VC 744 / HD 1744) Nueva temporada que revela las historias y rivalidades que dieron origen a la industria moderna del juguete en medio de guerras, crisis y transformaciones sociales.
Gigantes de la industria: mega marcas – 20:55 hs. (H2 – VC 744 / HD 1744) Nueva temporada que repasa los orígenes sorprendentes de los pioneros detrás de las marcas más poderosas del mundo.
Sé lo que hicieron el verano pasado (PPV – VC 402 / HD 1402) Terror. Secuela del clásico noventero en la que un grupo de amigos paga las consecuencias de un oscuro secreto. Con Madelyne Cline y Jennifer Love Hewitt.
Sábado 6 de septiembre
Karate Kid: Leyendas – 20:00 hs. (HBO – VC 524 / HD 1524) Acción. Daniel LaRusso y el señor Han entrenan a un joven con espíritu indomable. Con Jackie Chan y Ralph Macchio.
Domingo 7 de septiembre
MTV Video Music Awards 2025 – 19:00 hs. (MTV – VC 264 / HD 1264) En vivo. Una noche de música con LL Cool J como anfitrión y presentaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Doja Cat, J Balvin, Post Malone y más. Mariah Carey recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award.
Task – 20:00 hs. (HBO – VC 524 / HD 1524) Miniserie estreno. Mark Ruffalo protagoniza este policial del creador de Mare of Easttown.
Código 100 – 21:00 hs. (A&E – VC 207 / HD 1207) Nueva serie de suspenso en la que un detective de Nueva York sigue la pista de un asesino serial hasta Estocolmo.
Martes 9 de septiembre
Only Murders in the Building (DISNEY+)
Regresa la quinta temporada de la comedia ganadora de ocho premios Emmy, con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.
Miércoles 10 de septiembre
La novia (AMAZON PRIME)
Nueva serie en la que Laura sospecha de las verdaderas intenciones de la nueva pareja de su hijo.
Viernes 12 de septiembre
LOL: Last One Laughing Argentina (AMAZON PRIME) Nueva temporada del exitoso show de comedia donde diez humoristas se enfrentan en una batalla para resistir la risa.
Los mufas (DISNEY+)
Nueva serie con Daniel Hendler y Pilar Gamboa sobre un periodista cuya vida se desordena tras escribir sobre la mala suerte.
Bridget Jones: Loca por él (DISNEY+)
Comedia romántica. Renée Zellweger y Hugh Grant regresan en esta historia donde Bridget, ahora viuda y madre, le da otra oportunidad al amor.