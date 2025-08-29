Los estrenos y clásicos imperdibles de la semana en DIRECTV y DGO

Las pantallas de DIRECTV y DGO terminan agosto con una agenda cargada de cine y series para todos los gustos y como si fuera poco, septiembre espera a los suscriptores de DIRECTV con terror, acción, comedia y el regreso de personajes icónicos se mezclan en estrenos que prometen ser tema de conversación.

Sábado 30 de agosto – Terror en alta mar

The Black Demon | 8:00 pm | HBO (canal 524 / 1524 HD)

Un megalodón hambriento acecha a una familia atrapada en una plataforma petrolera en este thriller de suspenso dirigido por David F. Sandberg. Protagonizan Ella Rubin y Peter Stormare. Disponible también en DGO.

Lunes 1 de septiembre – Juventud y música

The Runarounds | Amazon Prime

Estreno de esta serie juvenil que reúne a un grupo de excompañeros de secundaria, con personalidades opuestas, que deciden formar una banda de rock. Una propuesta fresca para el público adolescente.

Miércoles 3 de septiembre – Acción y ternura en pantalla

Riesgo bajo cero: venganza – Amazon Prime

Liam Neeson regresa al cine de acción en la piel de Mike, un camionero que viaja al Everest para cumplir la última voluntad de su hermano, pero se topa con un peligroso grupo de terroristas.

Lilo y Stitch | Disney+

La clásica historia hawaiana de amistad y segundas oportunidades regresa en versión live action, con Sydney Elizebeth Agudong y Billy Magnussen bajo la dirección de Dean Fleischer Camp.

Jueves 4 de septiembre – Vuelve NCIS con un giro inesperado

NCIS: Tony & Ziva | Paramount+

Los recordados agentes Antony DiNozzo (Michael Weatherly) y Ziva David (Coté de Pablo) se reencuentran en este spin-off cargado de acción e intriga. Ambos se ven envueltos en un cyberataque internacional que los pone en la mira de Interpol.

Viernes 5 de septiembre – El terror vuelve a casa

Sé lo que hicieron el verano pasado | PPV (canal 402 / 1402 HD) El clásico del terror adolescente regresa en una nueva secuela que retoma la historia de un grupo de amigos que ocultó un crimen. Un año después, el pasado vuelve para cobrarse venganza. Con Jennifer Love Hewitt y Madelyne Cline, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson.

Todos estos contenidos estarán disponibles en la plataforma de streaming DGO para ver en vivo o bajo demanda.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO [directvgo.com] deberán acceder a la web oficial donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios. Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar.