Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 22 DE AGOSTO

PPV CINE Bailarina PPV - Acción. Una asesina entrenada en las tradiciones de la organización Ruska Roma busca venganza tras la muerte de su padre. Spin-off de la saga de John Wick. Protagonistas: Ana de Armas, Keanu Reeves. Dirección: Len Wiseman. PPV 402 PPV HD 1402

PPV CINE Exterminio: la evolución PPV - Terror. Un grupo de sobrevivientes del virus de la ira vive en una pequeña isla. Cuando uno de ellos la abandona en una misión hacia el continente, descubre secretos, maravillas y horrores inesperados. Protagonistas: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Dirección: Danny Boyle. PPV 406 PPV HD 1406

SÁBADO 23 DE AGOSTO

20:00 hs. CINE Háblame CINE - Terror. Mediante una misteriosa escultura, un grupo de adolescentes descubre que puede comunicarse con los espíritus del Más Allá. Protagonistas: Sophie Wilde, Alexandra Jensen. Dirección: Danny y Michael Philippou. HBO 524 HBO HD 1524

DOMINGO 24 DE AGOSTO

PPV CINE Superman PPV - Acción. El Hombre de Acero debe reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como el reportero Clark Kent. Protagonistas: David Corenswet, Rachel Brosnahan. Dirección: James Gunn. PPV 404 PPV HD 1404

LUNES 25 DE AGOSTO

20:30 hs. SERIES The Assasin NUEVA SERIE - Julie se reúne con su hijo para unas vacaciones soñadas en Grecia pero los acontecimientos hacen que tenga que revelar que se gana la vida como asesina a sueldo. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO