En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
Este contenido es patrocinado.Por:
Redacción
comercial
viernes, agosto 22, 2025 1:54 PM
Compartir:
Pexels imagen de cottonbro studio
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.Sigue las noticias de La Mega en Whatsapp
- PPV CINE Bailarina PPV - Acción. Una asesina entrenada en las tradiciones de la organización Ruska Roma busca venganza tras la muerte de su padre. Spin-off de la saga de John Wick. Protagonistas: Ana de Armas, Keanu Reeves. Dirección: Len Wiseman. PPV 402 PPV HD 1402
- PPV CINE Exterminio: la evolución PPV - Terror. Un grupo de sobrevivientes del virus de la ira vive en una pequeña isla. Cuando uno de ellos la abandona en una misión hacia el continente, descubre secretos, maravillas y horrores inesperados. Protagonistas: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Dirección: Danny Boyle. PPV 406 PPV HD 1406
- 20:00 hs. CINE Háblame CINE - Terror. Mediante una misteriosa escultura, un grupo de adolescentes descubre que puede comunicarse con los espíritus del Más Allá. Protagonistas: Sophie Wilde, Alexandra Jensen. Dirección: Danny y Michael Philippou. HBO 524 HBO HD 1524
- PPV CINE Superman PPV - Acción. El Hombre de Acero debe reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como el reportero Clark Kent. Protagonistas: David Corenswet, Rachel Brosnahan. Dirección: James Gunn. PPV 404 PPV HD 1404
- 20:30 hs. SERIES The Assasin NUEVA SERIE - Julie se reúne con su hijo para unas vacaciones soñadas en Grecia pero los acontecimientos hacen que tenga que revelar que se gana la vida como asesina a sueldo. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- SERIES La lista terminal: lobo negro NUEVA SERIE - Precuela del show La lista terminal que muestra al SEAL Ben Edwards (Taylor Kitsch) trabajando en una misión secreta de la CIA en la que nada es lo que parece. AMAZON PRIME
- CINE Thunderbolts* CINE - Acción. Tras caer en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine, un grupo de antihéroes poco convencionales deberá embarcarse en una peligrosa misión que los obligará a enfrentarse a los rincones más oscuros de su pasado. Protagonistas: Florence Pugh, Sebastian Stan. Dirección: Jake Schreier. DISNEY+
Fuente: