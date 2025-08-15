Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 15 DE AGOSTO

SERIES Quebranto NUEVA SERIE - Tini Stoessel regresa a la actuación en este drama en el que una mujer viaja a México para rastrear una historia oculta de su familia. DISNEY+

SERIES Betty la fea: La historia continúa NUEVA TEMPORADA - Con un elenco encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, Betty y sus amigos están de regreso. AMAZON PRIME

20:00 hs. CINE Monkey Man: El despertar de la bestia CINE - Acción. Un joven anónimo desata una campaña de venganza contra los hombres que le quitaron todo cuando era niño. Protagonistas:Dev Patel, Sharlto Cople. Dirección: Dev Patel. HBO 524 HBO HD 1524

20:30 hs. SERIES Matices NUEVA SERIE - Un psiquiatra lleva a cabo un tratamiento en un sótano aislado con seis pacientes complejos. Cuando aparece asesinado, la policía deberá investigar a cada uno de los sospechosos para resolver el crimen. Con Luis Tosar, Elsa Pataky y Eusebio Poncela. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

SÁBADO 16 DE AGOSTO

20:00 hs. CINE Nosferatu CINE - Terror. Una mujer es acechada por un conde de Europa Oriental en esta remake de la clásica película de horror. Protagonistas: Lilly-Rose Depp, Bill Skarsgård. Dirección: Robert Eggers. HBO 524 HBO HD 1524

LUNES 18 DE AGOSTO

13:55 hs. SERIES ¿Quién da más? NUEVOS EPISODIOS - Este programa sigue a cazadores de tesoros en su intento de conseguir grandes tessoros en el mundo de las subastas de almacenamiento. A&E 207 A&E HD 1207

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

CINE El mapa que me lleva a tí CINE - Drama. Heather conoce a un apuesto desconocido en su viaje por Europa. Se enamorará perdidamente hasta que sus secretos comienzan a revelarse. Protagonistas: Madelyn Cline, KJ Apa. Dirección: Lasse Hallström. AMAZON PRIME

JUEVES 21 DE AGOSTO