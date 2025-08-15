En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO.
viernes, agosto 15, 2025 2:08 PM
Pexels imagen de cottonbro studio
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.
- SERIES Quebranto NUEVA SERIE - Tini Stoessel regresa a la actuación en este drama en el que una mujer viaja a México para rastrear una historia oculta de su familia. DISNEY+
- SERIES Betty la fea: La historia continúa NUEVA TEMPORADA - Con un elenco encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, Betty y sus amigos están de regreso. AMAZON PRIME
- 20:00 hs. CINE Monkey Man: El despertar de la bestia CINE - Acción. Un joven anónimo desata una campaña de venganza contra los hombres que le quitaron todo cuando era niño. Protagonistas:Dev Patel, Sharlto Cople. Dirección: Dev Patel. HBO 524 HBO HD 1524
- 20:30 hs. SERIES Matices NUEVA SERIE - Un psiquiatra lleva a cabo un tratamiento en un sótano aislado con seis pacientes complejos. Cuando aparece asesinado, la policía deberá investigar a cada uno de los sospechosos para resolver el crimen. Con Luis Tosar, Elsa Pataky y Eusebio Poncela. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- 20:00 hs. CINE Nosferatu CINE - Terror. Una mujer es acechada por un conde de Europa Oriental en esta remake de la clásica película de horror. Protagonistas: Lilly-Rose Depp, Bill Skarsgård. Dirección: Robert Eggers. HBO 524 HBO HD 1524
- 13:55 hs. SERIES ¿Quién da más? NUEVOS EPISODIOS - Este programa sigue a cazadores de tesoros en su intento de conseguir grandes tessoros en el mundo de las subastas de almacenamiento. A&E 207 A&E HD 1207
- CINE El mapa que me lleva a tí CINE - Drama. Heather conoce a un apuesto desconocido en su viaje por Europa. Se enamorará perdidamente hasta que sus secretos comienzan a revelarse. Protagonistas: Madelyn Cline, KJ Apa. Dirección: Lasse Hallström. AMAZON PRIME
- SERIES Peacemaker NUEVA TEMPORADA - El héroe fanático de la paz interpretado por John Cena está de regreso en una nueva temporada. Esta vez, el rechazo de un equipo de superhéroes hará que se embarque en una aventura para que lo tomen en serio. De James Gunn, director de Superman. HBO Max
- 22:00 hs. SERIES The Rookie NUEVA TEMPORADA - La vida de un hombre de pueblo cambia después de un acontecimiento crucial, que lo lleva a abandonar su antigua vida e incorporarse al Departamento de Policía de Los Ángeles para cumplir su sueño. UNIVERSAL 218 UNIVERSAL HD 1218
