Cinco cosas que dijiste que nunca harías y te atreviste a hacer

La vida está llena de decisiones y de momentos perfectos para probar nuevas experiencias, aunque no las tuvieras en mente.

Son muchas las ocasiones en las que seguro te has negado a intentar algo, tal vez por prejuicios o por miedo a la crítica, pero al final te has dado cuenta de que no resulta tan malo.

Aquí hacemos un breve recuento de algunas cosas que seguro en algún momento dijiste que nunca harías y te atreviste a probar.

1. Que nunca serías amig@ de alguien que te cae mal

Y por cosas de la vida terminaste conociendo a esa persona de la que dijiste nunca serías amiga y consolidando una muy buena relación.

2. Que nunca ibas a cantar reguetón

Si algo ha demostrado este género es que es uno de los mejores para ponernos a bailar y cantar… Y qué importa lo que piensen los demás; el primer paso es aceptar que no está tan mal y que también tiene letras para un digno romántico.

3. Que nunca usarías una aplicación para conocer a alguien

Esto aplica para las redes sociales, que sabemos que sí has usado para conocer más de la vida de alguien. Dijiste que no usarías aplicaciones de citas y a lo mejor terminaste probando alguna, al menos por curiosidad.

4. Que nunca, pero nunca, llamarías a tu ex

Muchas cosas duelen en la vida, pero al final si te atreviste a hacerlo sabes que tal vez esta fue una buena manera de cerrar un ciclo y dejar todo claro y en buenos términos.

5. Que nunca harías un deporte extremo

O en su defecto, que nunca probarías algo extremo. Pero y ¿qué nos dices de montar en bus en hora pico? Eso es extremo. Y si ya saltaste en bungee, volaste en parapente o practicaste algún otro deporte de este tipo, déjanos decirte que llevaste la palabra extremo a otro nivel.

A esta lista sin duda se suman muchas más situaciones que han cambiado tu percepción de las cosas. Redd’s te invita a que #NuncaDigasNunca y te atrevas a probar nuevas experiencias para tus sentidos.

Por: Redacción Comercial – La Mega