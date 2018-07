Ciclista aficionado saltó por encima de los corredores del Tour de Francia

La décima etapa del Tour de Francia se corrió este martes. El ganador fue Julian Alaphilippe, compañero de Fernando Gaviria en el Quick-Step Floors.

Cuando los pedalistas cruzaban por una curva y estaban a 95 kilómetros de la meta, un espectacular suceso se robó por unos segundos la atención: un ciclista de montaña bajó por la pendiente de una montaña y saltó por encima de los corredores del Tour.

Do *NOT* try this at home… #TDF2018 pic.twitter.com/8lgr6MBh92

— NBCSN Cycling (@NBCSNCycling) 17 de julio de 2018