¡Chupar limón! es el nuevo reto de las redes sociales

Retos y retos van apareciendo a través de las redes sociales, algunos muy buenos y jocosos, otros que jamás prosperaron y esta vez queremos presentarles uno que aparte de ser divertido para las redes sociales, trae consigo una buena obra social para alguien que lo necesita.

Se trata de el Lemon Face Challange, un nuevo reto viral que se impone en la Internet y que si todo sale bien y varias personas se suman a el, salvara la vida de una niña de una fatal enfermedad.

La organización Aubreigh’s Army ha sido la gestora de este nuevo reto, pues con donaciones se intentará salvar la vida de Aubreigh Nicholas, una niña de 11 años con cáncer cerebral y que con 50.000 mil dólares, se podrá producir el tratamiento necesario para salvar su lucha contra el glioma de tronco cerebral difuso, una enfermedad que produce tumores encefálicos agresivos.

La idea es subir un vídeo comiendo limón, y lo más importante es grabarse haciendo diferentes gestos al comerlo y etiquetar a un amig@ quién deberá hacer este mismo reto y así poco a poco, vilarizar el Lemon Face Challange

We accept the lemon face challenge in honor of Aubreigh Nicholas to help spread awareness of DIPG! We challenge @WeAreSouth_WBB @WeAreSouth_MBB . Show us your lemon face! 🍋 #aubreigharmy #beatdipg pic.twitter.com/pPCREBb8VY

The #Dbacks accept @kikehndez‘s and Aubreigh’s #LemonFaceChallenge to spread #DIPG awareness in remembrance of Hollis and Gianna.

We extend the challenge @LarryFitzgerald/@AZCardinals as well as @RandyMoss. pic.twitter.com/bZQA3S1cRX

