Caso Madeleine McCann: mujer asegura que ella es la niña desaparecida

Ella cree que es Madeleine McCann y pidió a los padres de la niña prueba de ADN.

La mujer compartió en su cuenta de Instagram un texto en el cual confiesa que en realidad no está segura de su identidad y edad, y trató de conseguir una copia de su certificado de nacimiento, pero las autoridades solo le dieron información por teléfono.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la Policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame”, escribió en la red social.

Otra de las razones que da la joven para decir que es Madeleine McCann es que no recuerda gran parte de su infancia y que su primer recuerdo “es muy fuerte”.

“Se trata de unas vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa”, afirmó sobre su único recuerdo, en el que tampoco ve a su familia.

Por otro lado, describió algunas de las características que tenía la niña desaparecida.

“Tengo una marca en el mismo ojo, pero se me ha borrado y he hablado con el médico y me ha dicho que se puede operar y que vaya otra vez al médico para que lo revise. Tengo una forma similar de la cara, las orejas, los labios, tuve la brecha entre los dientes”, expresó.

Contó que siempre le ha pedido a su madre que le muestre fotos de cuando estaba embarazada y la respuesta que le da es que ella está loca.

“Después de toda esta confusión, comencé a hacer mi propia investigación, descubrí lo que le había sucedido a Madeleine McCann y comencé a reconstruir las similitudes que compartíamos. Ha sido muy estresante tratar de que la gente me escuche”, manifestó.

Finalmente, la joven reveló que los padres de Madeleine McCann aceptaron a realizarse la prueba de ADN para saber si ella en realidad es la niña desaparecida.

“Kate y Gerry McCann estuvieron de acuerdo para la prueba de ADN”, expuso.