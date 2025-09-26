Carlos, uno de los cantantes mexicanos más reconocidos e influyentes de su generación y con una trayectoria que acumula numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, como cada año, busca crear una canción que conecte con la esencia de nuestras tradiciones y enaltezca el orgullo de ser mexicanos, tal como lo hizo el año pasado con “Calavera”.

“Alguien”, escrita por Carlos en coautoría con Luis Mejía e Iván Gámez, es una canción que combina acordes al compás del mariachi con sutiles matices melódicos que se han convertido en un sello distintivo de su estilo. Este tema entrelaza tragedia, ficción y realidad para contar la historia de un amor no correspondido. La fuerza de la música mexicana marca el tono de la pieza, reforzando su carácter apasionado.

“Y alguien hoy esta sufriendo por su culpa, alguien muere de dolor y de locura, alguien se esta preguntando si esto tiene cura,

y ese alguien, soy yo por si tienen duda”

El video, grabado una parte en Xochimilco en la Ciudad de México y otra parte en Huamantla, tierra del cantante, fue dirigido por Yerick Johnsson, mismo director del video de Calavera y protagonizado por Priscila Valverde, top model mexicana y concursante de La Casa de los Famosos México.

La producción, trabajada de la mano de Carlos junto con Humberto Rodríguez Terrazas “Humbe” y Emiliano Rodríguez Terrazas, busca resaltar la belleza de nuestras tradiciones y transmitir el profundo amor que el cantautor siente por su país, un sentimiento presente en cada etapa de su carrera.

Con este sencillo, Carlos Rivera abre la puerta a lo que será su próximo proyecto musical: una serie de lanzamientos que celebran la riqueza y el orgullo de la música mexicana.

“Alguien” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.