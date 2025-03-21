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Cantante rusa desenmascara a Yana, luego de su salida de 'LCDLF'
Mila Voyna es una artista exconc rusa en cantar ese génPor:
LA EX PARTICIPANTE DEL REALITY “LA CASA DE LOS FAMOSOS” YANA KARPOVA APODADA COMO “RUSA EN LATAM” ASEGURA QUE ES LA PRIMERA RUSA EN HACER REGGAETON PERO PRESUNTAMENTE LA PRIMERA RUSA EN HACER REGGAETON ES MILA VOYNA APODADA COMO “LA RUSA LATINOAMERICANA” O “EL MISIL RUSO”, ESTO HA GENERADO CONTROVERSIA EN REDES SOCIALES YA QUE LA ARTISTA MILA VOYNA SUBIO UN VIDEO A SUS REDES SOCIALES DEJANDOLE UN MENSAJE CLARO DONDE TEXTUALMENTE LE DICE “LA MENTIROSA RUSA” Y POSTERIOR A ELLO “ERES UNA ARTISTA SIN TRAYECTORIA, NO TIENES EL RESPETO EN LA MUSICA QUE TENGO YO”. MILA A SU VEZ POR MEDIO DEL VIDEO SUBIDO DEJA SABER TODA SU TRAYECTORIA MUSICAL Y EXPERIENCIA EN EL MEDIO, Y LE DEJA CAER OTRO MENSAJE CONTUNDENTE DONDE LE DICE QUE “SIMPLEMENTE YANA TIENES QUE RESPETAR LOS RANGOS”
https://www.instagram.com/milavoynamusicSigue las noticias de La Mega en Whatsapp