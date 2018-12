Ad portas de conocer a la mujer más bella del universo, se genera otra polémica en el certamen, esta vez por cuenta de los juicios que Sarah Rose Summers, representante de Estados Unidos, hizo respecto de las candidatas Miss Vietman, H’Hen Nie y Miss Camboya, Rern Sinat.

En las últimas horas han circulado en redes sociales dos videos que supuestamente hacen parte de un Instagram Live realizado desde la cuenta de Miss Colombia, Valeria Morales.

En el primero de los videos se observa a las candidatas Sarah Rose Summers (Miss Estados Unidos), Valeria Morales (Miss Colombia) y a Fracesca Hung (Miss Australia) hablar sobre H’Hen Nie (Miss Vietnam).

“¿Qué les parece Nie?”, preguntó la estadounidense, a lo que Valeria Morales y Fracesca Hung respondieron que era “muy linda y fashion”.

Posteriormente Miss Estados Unidos comentó, “ella pretende hacer como si supiera mucho inglés y cuando le preguntas alguna cosa después de tener toda un conversación con ella, solo hace así…”, en ese momento la candidata imitó la cara que pone Miss Vietnam cuando le hablan en inglés, es decir, que al parecer solo asiente y sonríe.

Inmediatamente Colombia y Australia empezaron a reír hasta que Valeria Morales le dijo, “¿Cómo es?”, y Estados Unidos repitió la mueca luego de decir “ella es adorable”.

En el segundo videoclip nuevamente están las tres mujeres, pero en esta oportunidad Estados Unidos se refirió a la representante de Camboya, Rern Sinat.

“Miss Camboya está acá y no habla ni un poco de inglés y ni una persona más habla su idioma. ¿Se pueden imaginar eso?… Fracesca (Australia) dijo que se debe sentir muy aislada, yo dije que sí, debe ser tan confuso para ella todo el tiempo… Pobre Camboya”.

Más adelante Summers resalta que Valeria Morales sí habla inglés, a lo que la colombiana agregó, “Si, pero Brasil tampoco lo habla”.

Varios usuarios en redes sociales han reprochado los hechos, aseguran que las mujeres compiten en un reinado de belleza y no están en una clase de inglés.

Ante la polémica, Sarah Rose Summers, Miss Estados Unidos, se refirió al tema:

“Miss Universo es una oportunidad para que mujeres de todo el mundo aprendan sobre las culturas y experiencias de vida… En un momento en el que intenté admirar el coraje de algunas de mis hermanas, dije algo que ahora me doy cuenta de que puede percibirse como irrespetuoso y me disculpo. Mi vida, mis amistades y mi carrera giran en torno a mí como una mujer compasiva y simpática. Nunca intentaría lastimar a otro. Estoy agradecida por la oportunidad de hablar con Camboya y Vietnam directamente sobre esta experiencia. Estos son los momentos que más me importan”.

