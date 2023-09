Canal de TV confundió a Dumbledore y a Gandalf: ¿Qué pasó?

Michael Gambon, actor de Dumbledore en 'Harry Potter' murió hace poco y en medio del homenaje canal de TV cometió tremedos errores.

Al conocer la noticia, los medios de comunicación replicaron el triste hecho y hasta hicieron algunos homenajes breves con los personajes que interpretó a lo largo de su carrera.

Lo curioso aquí es que el canal TV3 cometió tremendo error en plena transmisión en vivo, pues quisieron rememorar su personaje más icónico en la pantalla grande, pero terminaron confundiendo a Dumbledore de 'Harry Potter' con Gandalf del Señor de los anillos' y que claramente Gambon no interpretó.

Sin embargo, no es la primera vez que confunden estos dos personajes del mundo de la ficción, pero el error no fue solo ese, pues es que cuando apareció la verdadera imagen de Dumbledore, no mostraron al personaje interpretado por Michael Gambon, en su lugar pasaron al personaje realizado por el actor Richard Harris.

Gambon reemplazó a Harris desde la tercera entrega de la saga, pues el actor original falleció cuando se estrenaron las películas en 2002 a causa de la enfermedad de Hodgkin.