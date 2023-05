Camilo sigue con la buena racha y ganó la inmunidad en Survivor: ¿Eleider, en peligro de irse?

Está cerca la final de Survivor, la isla de los famosos y los participantes la darán toda para no irse.

En el capítulo del 11 de mayo en Survivor, la isla de los famosos, se llevó a cabo la prueba de inmunidad. Esta era una de las más importantes a estas alturas del juego, dado que, en los próximos días, se irá un participante y solo quedarán cuatro.



Los famosos debían pasar por diferentes estaciones. En cada una de ellas salía un participante, hasta que quedara el ganador de este.



En la primera fase, Camilo logró demostrar que es todo un guerrero, mientras que sus demás compañeros la daban toda. Para la siguiente parte del juego, Eleider quedó eliminado y no podrá seguir compitiendo.



Luego Juan del Mar, no tuvo buena puntería y quedó eliminado de aquella fase. Por lo cual, la final se disputó entre Camilo, Juan Palau y Aco Pérez.



Mientras los compañeros estaban esperando, los dos que quedaron fuera de la competencia estaban hablando sobre cómo se llevará el próximo Concejo Tribal. Ellos estuvieron discutiendo, porque tienen miedo de irse de Survivor.



‘El Mago’ arrasó con todos y logró llevarse el collar de inmunidad. El final estuvo reñido, ya que, tenían que armar un arco con unas fichas. Sin embargo, el viento les jugó varias veces una mala pasada, pero esto no fue impedimento para que Camilo siguiera con su buena racha.