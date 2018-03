¿Un caballo dentro de una discoteca?

Sabemos que muchas discotecas y fiestas privadas han querido recrear a la famosa película ‘Proyecto X’ pues su forma de vivir la fiesta es hasta los limites, utilizando y haciendo las cosas más extrañas que se puedan imaginar.

Pues en este intento, una discoteca en South Beach – Miami, la Mokai Lounge está en aprietos, pues en medio de su show de media noche, sorprendieron a todos los asistentes a su club, con una bailarina montando un caballo e ingresando al lugar, para supuestamente ‘animar más la noche’ y ser inolvidable para todos.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a

En el vídeo se puede ver cuando una mujer, con muy poca ropa va montando el caballo e ingresando en medio de la noche a la pista de baile, notándose este ‘asustado y nervioso’ pues los gritos de la gente y los flash de las cámaras, al parecer lo ponen de muy mal humor, respondiendo confundido y ‘brusco’ en el lugar.

A través de Change.Org se ha iniciado una campaña para denunciar el hecho de que se haya utilizado a un caballo como entretenimiento en medio de una fiesta en Miami.

Las autoridades competentes también se han pronunciado y están investigando el tan fatal hecho, y tan equivocada forma de vivir una fiesta, invitando a un animal.

Last night MBPD was made aware of this incident at Mokai. We are very concerned over the allegations. As such, we have launched a joint investigation with @MiamiBeachNews Code Enforcement. https://t.co/WsSaMqrHhh

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 9 de marzo de 2018