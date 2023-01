Bruce de "Matilda" ya creció y así se ve hoy en día: del gordito del pastel no queda nada

El actor dio vida al recordado Bruce en la película de Matilda, ahora reaparece y deja a sombrados a muchos por su cambio.

Sin duda una de las escenas más recordadas es el castigo que eligió la directora Tronchatoro para darle una lección a quien se había comido el pastel de chocolate que le preparaba la cocinera exclusivamente a ella.

En medio del auditorio, donde se encuentran todos los estudiantes, la mujer llama a Bruce Bolaños, un joven gordo y glotón, para que suba a la tarima y se siente a comer un pedazo del postre frente a sus compañeros. El menor se rehúsa y asegura que no “apetece”, pero la directora la grita para que se lo coma.

En medio del asombro de los niños, Bruce se come la pequeña porción de chocolate y asegura que lo disfrutó. Sin embargo, Tronchatoro tenía una trampa, ya que sus planes eran que Bolaños se comiera todo un pastel gigante de chocolate que preparó la cocinera.

Mientras pasan las horas, el pequeño ya no aguanta la llenura y se muestra bastante atorado. En medio del desgaste, Matilda y los estudiantes le brindan apoyo para que se termine la pieza completa y pueda terminar su castigo. No obstante, la directora no se siente cómoda con esto y decide romperle la bandeja en la cabeza.

Muchos se han preguntado qué es de la vida de este actor. Jimmy Karz creció y cambió por completo esta imagen que tenía en 1996. Tras bajar de peso, lucir mucho más maduro y llevar otro estilo, el actor decidió alejarse de los medios y la actuación.