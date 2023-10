Para abordar los rumores y las críticas que había recibido, Brayan decidió romper su silencio a través de un video en TikTok en el que afirmó: "Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal". Añadió que no se debe creer todo lo que se ve en las redes sociales y que estas acciones parecen destinadas a dañar a las personas.

El joven influencer también compartió que ha recibido apoyo de muchas personas y marcas, enfatizó que no siente la necesidad de explicar su vida privada a nadie más que a Dios. "Las personas que quieren que yo hable de eso son las envidiosas. No es mi obligación. Yo no voy a sus casas a preguntarles si tienen hijos o si les pusieron los cuernos, porque es su vida y yo tengo que respetarla", declaró.

Además, Brayan Galindo considera que esta controversia ha tenido un efecto positivo en su vida, ya que la persona que difundió las fotos tenía intenciones maliciosas y quería verlo afectado, pero, en realidad, le hizo un gran favor.

