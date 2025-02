Puga regresa con un compilado de 7 canciones creadas con IA, dónde muestra el proceso de creación musical llevado a otro espacio; incluye géneros como pop dance, down tempo y house; con voces sutiles y armonizadas, cambia por completo el proceso de la producción y simplifica los tiempos de desarrollo.

Este es el primer release de 3 albumnes creados bajo el alias de THE BOOGIEMAN, con esta técnica y que plasma la habilidad para desarrollar sonidos profesionales y llenos de buena energía en su estructura

TRACK LIST

01. A NIGHT OF LOVE

02. I CAN'T GET ENOUGH

03. Id01

04. Id02

05. ONCE AGAIN AND AGAIN

06. SAD SUNDAY

07. JUST SAY YES

