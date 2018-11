Bogotá le rinde homenaje a Stan Lee desde la Torre Colpatria

El creador del universo Marvel iluminó el centro de la capital del país el día de su fallecimiento.

Murió a los 95 años Stan Lee, el padre de Spider-Man y otros personajes icónicos del universo de los cómics de Marvel y han sido múltiples los homenajes en el mundo a un hombre con un genio creativo ilimitado, que ha dejado un vacío entre sus fanáticos y artistas que han seguido desde diferentes campos del arte y la cultura su trabajo.

En Bogotá, Colombia, sorprendió gratamente el homenaje que se le dio en medio de la noche capitalina, pues la Torre Colpatria se encendió como lo hace habitualmente, solo que esta vez ha proyectado el rostro del afamado escritor de historietas.

Torre Colpatria Bogotá D.C., homenaje a Stan Lee pic.twitter.com/9yJP7cHsoE — Felipe Parra (@lleras84) 13 de noviembre de 2018

La leyenda del cómic falleció este lunes 12 de noviembre en Los Ángeles (Estados unidos) a los 95 años. “Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande”, dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del artista.

Lee (Nueva York, 1922) fue trasladado a primera hora de la mañana desde su domicilio en Hollywood Hills a un hospital de Los Ángeles, donde murió. Coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprescindible de la cultura popular en el último medio siglo desde la editorial Marvel, Lee creó además otros famosos personajes como The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

“Escribe cosas que tú querrías leer. Si tratas de escribir cosas que crees que ellos (señalando a los espectadores) quieren leer, tú no les conoces a ellos pero tú te conoces a ti mismo. Y si escribes algo que tú querrías leer, tiene que haber otra gente como tú (a la que le gustarás)”, dijo Lee en agosto de 2017 en un homenaje a su carrera en Los Ángeles.

“Lo que hice fue intentar escribir historias que me gustaría leer y de un modo u otro funcionó”, agregó aquella vez.