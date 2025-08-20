La superestrella urbana colombiana Blessd recibió hoy dos nominaciones a Premios Juventud 2025, reafirmando su lugar como una de las figuras más constantes y emocionantes de la música latina. Blessd está nominado en las categorías de Mejor Urban Track por “Mírame” junto a Ovy On The Drums y Mejor Mezcla Urbana por “+57” junto a KAROL G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma y Ryan Castro, formando parte de la lista de artistas más influyentes que están definiendo el futuro de la música urbana.

La noticia llega mientras Blessd continúa su gira por Estados Unidos junto a Anuel AA, que comenzó el 14 de agosto y lo está llevando a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Chicago. Con ambos artistas en la cima de sus carreras, la gira “RHLM x Blessd” se ha convertido rápidamente en una de las más esperadas del año. Además, el lanzamiento de su colaboración “PÓRTATE BONITO” (producida por Ovy On The Drums) este 21 de agosto promete elevar aún más la expectativa.

A principios de este verano, Blessd concluyó una gira europea sold-out, cautivando a fans en 11 ciudades, con paradas en Ibiza, Madrid, Marbella, y presentaciones estelares en festivales como Reggaeton Beach Fest (RBF) y The Reggaeton & Latin Fest en los Países Bajos. Estos shows marcaron una nueva etapa en su expansión internacional, con multitudes coreando sus letras y recibiéndolo como uno de los íconos globales del género.

Blessd también dio de qué hablar con la gran inauguración de Medallo Club, su propio club nocturno en Medellín. Concebido como un espacio para celebrar la cultura local, la música y la comunidad, el club representa la visión empresarial del artista y sus profundas raíces con su ciudad natal. Días después, sorprendió a un público de 14,000 personas al subirse al escenario junto a Fuerza Regida durante su show sold out en Bogotá, un momento viral que unió a dos potentes fanbases y recibió elogios en redes sociales.

Todo esto sucede tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, TRINIDAD BENDITA, que se estrenó a finales de mayo. El proyecto de 10 canciones captura su evolución sonora y lirismo callejero a través de una mezcla de freestyle urbanos y temas que fusionan géneros. Con este disco, Blessd reafirma su sello musical y versatilidad artística, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Desde presentaciones con entradas agotadas hasta emprendimientos propios y nominaciones a premios, el impulso de Blessd no da señales de detenerse, y Premios Juventud representa tan solo otro hito más en un año lleno de momentos decisivos.

Premios Juventud 2025 se transmitirá en vivo el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la ceremonia de entrega de premios a las 8P/7C por Univision.