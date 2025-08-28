El cantautor colombiano se lanza al ritmo de champeta con una canción poderosa que mezcla sonidos afro, sabor caribeño y un mensaje directo al corazón. Y para hacerlo en grande, se une a Mr. Black, el rey del género, en una colaboración que suena a magia pura.



“Cree En Mí” es más que una canción: es un viaje que conecta con lo más profundo de nuestras raíces y emociones. Nació en el home-studio de Benú, entre beats caseros, melodías honestas y letras que brotan del alma. “Todo empezó con una idea clara: quería hacer una canción que representara lo que soy, lo que siento y lo que quiero decirle al mundo”, cuenta el artista.



Con ese fuego encendido, Benú le compartió el tema a Mr. Black y a un par de compositores más. ¿El resultado? Una colaboración que vibra desde dos ciudades (Miami y Colombia) pero que suena como si estuvieran en la misma habitación. “Aunque grabamos las voces por separado, la conexión fue real. El Caribe se siente en cada nota”, asegura Benú.



Esta canción tiene 4 compositores de Champeta, uno de ellos es BIG JHEY y la producción estuvo a cargo de SURROUND quien produjo el tema de “Al X “ junto a Luister La Voz.



Por otra parte, Benú decidió explorar el mundo de la champeta, un ritmo que conecta profundamente con su esencia. “Quería hacer una canción que celebrara nuestras raíces y al mismo tiempo motivara a la gente a creer en sí misma. Y la champeta tiene ese poder: es fiesta con propósito.”

El videoclip fue grabado en distintas locaciones de Miami y está lleno de vida, color y simbolismo. Bajo la dirección creativa de Nia Flórez y la producción de BlackBiird, el clip mezcla lo tropical con una narrativa potente que celebra la resiliencia, la alegría y la fuerza de la identidad caribeña. Desde escenas que simbolizan renacer hasta bailes que liberan el alma, cada momento del video tiene intención y corazón.



De hecho, hubo una escena que nadie del equipo olvidará: durante la grabación, personas de todas las edades se acercaron, curiosas por la música, y terminaron bailando sin saber que aún no había salido la canción. “Ahí supe que ya estaba cumpliendo su propósito”, comenta Benú.



Aunque es su primera champeta, Benú no vino a jugar. “Cree En Mí” combina lo afro con lo tropical, lo bailable con lo profundo, y se siente como un abrazo musical. Es un mensaje claro para quienes siguen soñando, para los que creen en el amor, en sus raíces y en su poder personal.



“Más allá del ritmo, esta canción tiene alma. Es para el niño que sueña con ser artista, para la mujer que no se rinde, para todos los que necesitan una señal para seguir creyendo en sí mismos.”Benú