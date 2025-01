Esta es una canción que nació en la intimidad del estudio de Benú, con la grandiosa motivación de darle una voz y un sentido de importancia a lo resilientes que pueden llegar a ser aquellas personas después de una difícil ruptura amorosa. Es un tema cargado de energía positiva y de muy buena vibra, con el fin de darle ánimo a todo aquel que la escuche y recordando la inmensa necesidad de ser valorado y, sobre todo, que nadie es más ni menos que los demás.



Su extraordinaria habilidad para experimentar y probar con diversos sonidos, dejando siempre por lo alto su propio estilo musical, el cantante colombiano presenta, en esta oportunidad, un mensaje cargado de optimismo y amor propio. Junto al carismático y alegre artista cartagenero, Luister, Benú le regala a su público una canción que como él bien lo dice “es una canción que sabemos que cambiará sus vidas”



Esta colaboración, no pudo ser mejor para ‘AL X MAYOR’ pues en palabras de Benú “Luister no se quedó atrás. No hay nadie más que otro en esta canción. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su don, cada uno tiene su magia. Desde la producción de ‘Zsurround’ la voz y letra de Luister y mi aporte encabezando lo que desde un principio parecía ser una simple idea, logramos llegar ‘AL X MAYOR’"

Una vez Benú terminó de construir la idea principal de la canción, se la envió a ‘Zsurround’ una gran productora chilena, cuya trayectoria ha sido muy amplia; participando en proyectos como los de Charlie Zaa, Cazzu, Guaynaa, Silvestre Dangond, entre otros. “Desde que tuve la oportunidad de hablar con él y darme cuenta que compartimos muchos de nuestros valores y formas de pensar, sabía que era el indicado para desarrollar la instrumental de la canción” Afirma el artista.



El video de “AL X MAYOR” se grabó en el Hotel Monasterio de Girardot, bajo la producción de Onsight. Una pieza audiovisual que captura perfectamente la esencia de esta canción bajo una armónica sincronía entre el video y letra.