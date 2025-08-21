Estrenada hace tres décadas, la serie de ocho episodios “Anthology” de The Beatles reinventó el documental musical. En lugar del enfoque habitual, centrado en un narrador externo y entrevistas, “The Anthology” presentaba a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contando con franqueza su propia historia, con todas sus complejidades y contradicciones. La serie dio a conocer a The Beatles a nuevas generaciones de espectadores y oyentes, y marcó el inicio de una vida creativa y comercial que continúa hasta nuestros días.

Ahora, “The Beatles Anthology” regresa en su forma definitiva para una campaña de lanzamiento global integral: en pantalla, en disco y en formato impreso.

“The Beatles Anthology” Serie Documental

Serie de nueve episodios, con un nuevo episodio nueve. Disponible en exclusiva en Disney+ a partir del 26 de noviembre.

La emblemática serie documental “Anthology” de The Beatles ha sido restaurada y remasterizada.

Los ocho episodios originales de la serie trazan el legendario viaje que comenzó en Liverpool y Hamburgo, ese viaje que pronto cautivó al mundo. Dan vida a historias atemporales: la Beatlemanía, la llegada revolucionaria de la banda a Estados Unidos, su papel al frente de la contracultura de los años sesenta, su exploración espiritual en la India y su eventual separación. Y a lo largo de todo ello, el hilo conductor: la música, siempre la música.

Ahora hay un episodio nueve completamente nuevo, que incluye imágenes inéditas detrás de las cámaras de Paul, George y Ringo reuniéndose entre 1994 y 1995 para trabajar en “The Anthology” y reflexionando sobre su vida compartida como The Beatles.

La restauración ha sido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, en colaboración con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post de Peter Jackson, junto con Giles Martin, quien ha creado nuevas mezclas de audio para la mayor parte de la música incluida.

La parte musical de “The Anthology Collection”, originalmente seleccionada por George Martin y ahora remasterizada por Giles Martin, se presenta en forma de tres álbumes dobles con material inédito, una historia paralela a la que se cuenta en los documentales. Son una fascinante visión del desarrollo inicial de las canciones que se convirtieron en las obras maestras grabadas que resuenan hoy con la misma fuerza que cuando se grabaron por primera vez.

También cuenta con un nuevo elemento importante. “Anthology 4”, recientemente curado por Giles, incluye 13 demos y grabaciones de sesiones inéditas, así como otras grabaciones poco comunes. También incluye nuevas mezclas de los sencillos de éxito asociados a “Anthology” de The Beatles: “Free As A Bird” y “Real Love”, ganadoras de un Grammy, a las que su productor original, Jeff Lynne, ha dado nueva vida utilizando las voces desmezcladas de John Lennon.

The Beatles Anthology Book

Edición de 25 Aniversario Disponible el 14 de Octubre

Por último, la edición del 25.º aniversario del libro The Beatles Anthology será publicada el 14 de octubre por Apple Corps Ltd. y Chronicle Books. A lo largo de sus páginas, John, Paul, George y Ringo comparten sus recuerdos sinceros, íntimos y reveladores sobre la trayectoria de la banda. Sus recuerdos van acompañados de las impresiones de sus colegas más cercanos, entre los que se encuentran Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros. El exitoso libro de 368 páginas está bellamente ilustrado con más de 1300 fotos, documentos, obras de arte y otros recuerdos de los archivos de la banda.

Todo lo que hicieron los Beatles supuso un cambio. Escuchar sus canciones y ver cómo se desarrolla su historia nos acerca a los cambios culturales, ideológicos y musicales que ellos ayudaron a forjar, y que siguen resonando hoy en día. La antología siempre trató sobre su pasado, pero esta nueva edición confirma su lugar perdurable en el presente y el futuro.