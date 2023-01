Baily lanza punzante opinión sobre canción de Shakira: "Despechadas y malqueridas"

El escritor peruano habló de varios temas relacionados con la cantante.

Desde políticos, escritores, hasta celebridades, han dejado sus opiniones a la canción que la barranquillera lanzó y en la que no ocultó detalles sobre sus disgustos con Gerard Piqué y en la que, además, mencionó a Clara Chía, con quien el exjugador le habría sido infiel.

Reacción de Bayly a canción de Shakira

Otra de las reacciones que ha desatado más controversia sobre este tema, fue la del escritor peruano Jaime Bayly, quien calificó de "vulgar" lo nuevo de la colombiana y el argentino, además de referirse a las mujeres que han defendido el desahogo de la artista.

“Se trata de una canción feroz y vengativa contra Piqué. Una canción de éxito formidable”, empieza diciendo el escritor, además de agregar: “Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas, las que han amado esta canción de Shakira. Porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal".

Específicamente sobre la artista, expresó que ha tenido una buena relación con ella y no ocultó el afecto que le siente.

“He sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte, no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”, señaló.

En más de sus apreciaciones, el peruano resaltó las expresiones de la cantante, no sin señalar que era una canción vulgar. “Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro. Desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar”, indicó.

Por último, el escritor, rechazó las intenciones que Shakira plasmó con el lanzamiento. "El arte no puede ser un puñal. Debe tener belleza moral. No puede ser un acto de venganza o de crueldad. Debe habitar tanto la belleza como la grandeza ética. Por eso es que principalmente son las mujeres despechadas, heridas, malqueridas, las que se identifican con el espíritu justiciero y vengativo de la canción”, expresó.