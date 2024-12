Dance With Us SAS y Bind Tickets, con profundo respeto hacia nuestra comunidad y un compromiso sin igual por ofrecer una experiencia inolvidable, anunciamos el aplazamiento del Festival BVB para enero de 2026. Esta difícil decisión responde a una comunicación reciente por parte de la Alcaldía de Cartagena, que ha resuelto, en línea con sus políticas, priorizar obras públicas en la playa, epicentro de nuestro festival. Respetamos y acatamos esta decisión, que entendemos busca preservar el entorno natural, mejorar la infraestructura y garantizar el bienestar de toda la comunidad. Nuestra visión para el Festival BVB siempre ha estado enfocada en brindar un evento que trascienda en la memoria de cada uno de nuestros asistentes desde las playas de Cartagena. Dado que nuestra locación es parte esencial de esta experiencia única, trasladar el festival a un lugar alternativo, con tan poco tiempo de antelación no permitiría ofrecer la calidad, la magia y los estándares de excelencia que el público del Festival conoce y espera.

Nuestro Compromiso:

Estamos trabajando arduamente para que este aplazamiento se traduzca en un evento aún más extraordinario y por ello ofrecemos las siguientes alternativas para los compradores:

• Conserva tu entrada, estas serán válidas para la nueva fecha del festival enero 2026: no será necesario realizar ningún trámite adicional.

• Opciones de reembolso: El comprador de la boleta que desee la devolucióndel dinero de las entradas válidamente adquiridas con Bind Tickets (único operador y comercializador autorizado), podrá solicitarlo desde la emisión de este comunicado y hasta el 28 de febrero de 2025, diligenciando una PQRS –Bind Tickets. Por este medio agradecemos se indique la siguiente información indispensable para tramitar el reembolso:

Nombre completo y número de cédula del comprador de la boleta

Cantidad y número de orden de las boletas compradas; Una vez el comprador nos entregue esta información completa iniciaremos el proceso de revisión para la devolución de su dinero, para lo cual se le solicitará información sobre el medio de compra a efectos de poder realizar la transferencia. Con la documentación requerida, se abonará el total del valor de la compra a la cuenta certificada. El reintegro únicamente se hará al comprador, la persona natural o jurídica que adquirió la boleta.

Queremos expresar nuestra gratitud hacia cada uno de ustedes por su entusiasmo y apoyo continuo.

Agradecemos su comprensión y paciencia. Nos comprometemos a mantenerlos informados sobre cualquier novedad y ya estamos trabajando para que la espera valga la pena.

Equipo Festival BVB