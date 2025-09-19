Esta mañana, la artista y productora colombiana Annasofia, alumna de una alianza educativa entre Universal Music Latino y Art House Academy / Abbey Road Miami, recibió su primera nominación a los Latin GRAMMYs® en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista' en reconocimiento a su destacada contribución a la industria de la música latina. El programa de Art House Academy junto a Universal Music Latino logran por tercer año consecutivo esta nominación a la codiciada categoría.

La propuesta de Annasofia es disruptiva y rompe con todos los esquemas de la industria, por ello los medios la reconocieron como artista con alta posibilidad de ser nominada al Latin GRAMMY de este año como ‘Mejor Nuevo Artista’ y obtener esta nominación lo ratifica.

Sobre su nominación Annasofia comenta: “No sé ni qué sentir, he soñado con esto desde pequeña pero verlo hecho realidad es una locura. Agradecida infinitamente con la Academia, mi equipo de trabajo, Arthouse y Universal. A mi familia por ser mi equipo incondicional desde el día cero. CREER PARA CREAR!”

Acerca de su primera nominación Julio Reyes, fundador de Art House Academy, comenta “Estoy muy orgulloso de Annasofia y de todo su proceso formativo en Art House, que nos condujo a encontrar su lugar, su templo. Ella es disruptiva, controversial y rompe con todos los formalismos con honestidad brutal, sarcasmo y espontaneidad. Es una instrumentista disciplinada que además produce sus canciones con un sonido refrescante y expresivo. Estoy profundamente agradecido con la academia por apoyar a artistas que, como Annasofia, no hacen concesiones ni persiguen tendencias. Nuestra alianza con Universal Music Latino ha sido clave para reducir la brecha entre la academia tradicional y la realidad del mercado, permitiéndonos acompañar de forma más auténtica a talentos que están marcando su propio camino.”

Asimismo, la nominación también llega tras ​​el debut de Annasofia en Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2025, donde interpretó en vivo temas favoritos de sus fans, como “222” y “gracias”.La presentación de Annasofia marcó un hito importante en su carrera, lo que indica su creciente influencia y presencia en la escena musical latina. Además, su debut en la LAMC refuerza su posición como una de las voces emergentes más emocionantes de la música latina actual.

Originaria de Tuluá, Colombia, Annasofia es una multi-instrumental, cantautora y productora cuya música fusiona el alma de los sonidos latinos tradicionales con toques contemporáneos. Actualmente forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy, dirigida por el productor ganador de varios GRAMMY Julio Reyes Copello, diseñada para apoyar y desarrollar la próxima generación de innovadores de la música latina.

Próximamente Annasofia se presentará en “UNESCO Mondiacult 2025” el 1 de octubre como parte de Amplificarte. Mondiacult es la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, que reúne a ministros de cultura, responsables de políticas y líderes culturales de todo el mundo para definir el futuro de la cultura musical. Formar parte de Amplificarte coloca a Annasofia en un escenario internacional frente a una audiencia muy influyente.