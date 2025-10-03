En este artículo:
ANNASOFIA PRESENTA SU EP DEBUT ‘PRIMER INTENTO’
LA ARTISTA NOMINADA AL LATIN GRAMMY REALIZÓ UN SHOWCASE CELEBRANDO EL LANZAMIENTO EN ART HOUSE STUDIOS MIAMIPor:
La artista y productora colombiana Annasofia, recientemente nominada al Latin GRAMMY en la categoría de “Mejor Nuevo Artista”, marca un antes y un después en su carrera con el lanzamiento de ‘Primer Intento’, su EP debut, un proyecto que refleja la esencia de comenzar de cero con autenticidad y sin miedo a mostrarse tal cual es.
A lo largo de este año, Annasofia lanzó múltiples sencillos incluyendo "Humo", "Solita", "222", y "Lo Dejo Fluir", que forman parte de este primer EP.
En palabras de la propia artista: “‘Primer Intento’ es exactamente eso: mi primer intento. No en la música, porque he vivido dentro de ella desde niña, sino mi primer intento de mostrarle al mundo mi verdad. Es decir: aquí estoy, así soy ahora, cruda, imperfecta, aprendiendo, sin miedo a caerme”.
Con ‘Primer Intento’ Annasofia invita a reconocer el valor de atreverse y dar el primer paso, aun sin sentir que todo está resuelto. El proceso creativo tomó más de tres años y dió vida a un EP en el que cada canción representa un fragmento de su mundo interior: dudas, gratitud, amor, caos, sueños, miedo, dolor y claridad. Más que un simple debut, el proyecto celebra el riesgo de mostrarse sin máscaras y la belleza de no tener todo resuelto.
‘Primer Intento’ no solo es el inicio de un camino artístico, sino también la apertura de un universo que Annasofía está construyendo con y para quienes la escuchen.
Para celebrar el lanzamiento, anoche, la cantautora dio vida a su primer EP con un showcase íntimo y emotivo que se llevó a cabo en Art House Studios en Miami junto a familiares, amigos y figuras clave de la industria, incluidos medios, personalidades de la televisión y líderes de plataformas digitales.
TRACKLIST ‘PRIMER INTENTO’
1. Primer Intento
2. Humo
3. Solita
4. 222
5. Déjame Intentar (Focus track)
6. Lo dejo fluir
Con este lanzamiento, Annasofía irrumpe como una voz fresca y prometedora en la música latina, compartiendo su verdad a través de un proyecto que celebra el arte de comenzar y que invita a sus oyentes a sumarse a un viaje donde cada paso tiene tanto valor como el destino final.
Originaria de Tuluá, Colombia, Annasofia es una multi-instrumental, cantautora y productora cuya música fusiona el alma de los sonidos latinos tradicionales con toques contemporáneos. Actualmente forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy, dirigida por el productor ganador de varios GRAMMY Julio Reyes Copello, diseñada para apoyar y desarrollar la próxima generación de innovadores de la música latina.