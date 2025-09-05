ANNASOFIA, LANZA SU NUEVO SENCILLO “LO DEJO FLUIR”

Un himno conmovedor y empoderador basado en la autoestima, la confianza y la tranquilidad espiritual. Sobre un ritmo hipnótico, Annasofia transforma la resiliencia cotidiana en lirismo poético, celebrando la disciplina, la intuición y el poder de confiar en tu propio ritmo.

“Lo Dejo Fluir” es una oda a avanzar por la vida sin resistencia, manteniéndose fiel a los propios propósitos y dejando que la abundancia encuentre su camino. Con un sonido que fusiona géneros como el pop latino, el hip-hop y elementos del alt-urbano, la canción desprende una frescura natural.

En el periodo previo al lanzamiento, Annasofia generó expectación en las redes sociales y salió a las calles de Nueva York para invitar a los transeúntes y a los lugareños a experimentar la canción de primera mano. Estas activaciones a pie de calle captaron reacciones genuinas y crearon una auténtica expectación antes del lanzamiento oficial de hoy.

“Lo Dejo Fluir” llega tras el debut de Annasofia en Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2025, donde interpretó en vivo temas favoritos de sus fans, como “222” y “gracias”. La presentacióo de Annasofia marcó un hito importante en su carrera, lo que indica su creciente influencia y presencia en la escena musical latina. Además, su debut en la LAMC refuerza su posición como una de las voces emergentes más emocionantes de la música latina actual.

En las últimas semanas, Annasofia también ha recibido elogios de la crítica y reconocimiento de Billboard y Variety, que la han nombrado una de las principales candidatas a la nominación al Latin GRAMMY 2025 en la categoría de ‘Mejor Artista Nuevo’, un reconocimiento a su visión artística y a su rápido impacto.

Originaria de Tuluá, Colombia, Annasofia es una multi-instrumentista, cantautora y productora cuya música fusiona el alma de los sonidos latinos tradicionales con toques contemporáneos. Actualmente forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy, dirigida por el productor ganador de varios GRAMMY Julio Reyes Copello, diseñada para apoyar y desarrollar la próxima generación de innovadores de la música latina.