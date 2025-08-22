“LABER1NTO” no está pensada para quienes buscan una relación sana. Es para quienes se atreven a dejarse desgarrar, reconstruirse con cicatrices carnales, y navegar por la tensión erótica que se convierte en oxígeno en medio de la oscuridad. Es una canción sobre perderse a propósito… porque es allí, donde no hay salida, donde se siente la vida con más intensidad.

El tema estuvo guardado durante un año, esperando el momento ideal para resurgir. Con la nueva ola del trap ganando terreno, ANG decidió reconstruir esta pieza junto a su colaborador de siempre, el productor Prod By Gkko, con quien lleva más de cinco años creando lo que hoy se consolida como el sonido NEO: una mezcla de sintetizadores metálicos, texturas densas y estructuras sonoras oscuras, influenciadas por artistas como Travis Scott y Rosalía, pero con un lenguaje único.

La producción, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo del propio PRODBYGKKO, reconocido por sus recientes colaboraciones con figuras boricuas como ROA en “PETITE” y Lyanno en “PILATES”. Cada lanzamiento de ANG y GKKO es una nueva capa que refuerza el universo NEO, cada vez más sólido, sofisticado y experimental. “LABER1NTO” no quiere ser comprendida. Quiere ser sentida, vivida, explorada. Quiere que quien la escuche se pierda en ella, y en esa pérdida, se encuentre.

Bajo la perspectiva de Prod By Gkko el videoclip se convierte en una pieza cinematográfica llena de oscuridad e intimidad, grabada entre las 11 p.m. y 4 a.m. en diversas zonas de Bogotá, Zipaquirá y sus frías carreteras. En escena, ANG aparece a solas, acompañado únicamente por una Harley-Davidson Fat Boy 1700 y una chica Valentina Bernal quien es la compañera dentro y fuera del universo NEO de ANG es quien representa esa unión incendiaria que recorre diferentes planos y paisajes. A pesar de estar rodeados de espacios fríos y abiertos, el calor entre ellos dos es suficiente para calentar una ciudad entera.