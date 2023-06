Ana de Nadie: Violeta se enteró de que Oriana es su hija y sus amigas quedaron en shock

La situación en 'Ana de Nadie' se complicó para muchos personajes.

Luciano fue a almorzar con Violeta a la oficina, allí llevaba los papeles de la casa de los papás de Oriana. Él se los muestra a Violeta y ahí se da cuenta que Oriana es su hija.

Aunque el arquitecto no sabe de esto, la reacción de la mujer es irse al pasillo. Cuando vuelve a la oficina, ella le dice a él que un proveedor la llamó y que debe esperarlo. Sin embargo, Luciano se da cuenta de que el celular de ella nunca se movió de su puesto, se enoja con ella y se va. Realmente, ella no sabía cómo explicarle a él que tiene una hija que es su secretaria.

Luego, corrió hacia donde sus amigas, Ana y Genoveva, quienes quedaron impactadas al saber quién es su hija. Por lo cual, le dicen que, si ya sabe quién es la pequeña que no pudo tener, debería decirle que ella es su madre. Sin embargo, Violeta cree que Oriana ya sabe y que ahora no sabe cómo mirarla a los ojos.

Por otra parte, Pedro no quiere viajar a España para no alejarse de Ximena. Sin embargo, ella le dice que si la ama, debería irse y no perderse la oportunidad de estudiar cocina. Aunque él está empeñado en no hacerlo, ella le insiste que debe cumplir sus sueños y que en 6 meses, lo que dura el curso, volverán a verse.

Finalmente, Florencia, hija de Horacio y Ana, llama a Adelaida para preguntarle por un tema en especial. Cuando ella llega a su casa, le hace un par de cuestionamientos sobre la Fiscalía, pero la joven a la hora de la verdad, no puede contarle lo del cheque y solo decide irse. Esto dejó confundida a Adelaida.