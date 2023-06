Ana de Nadie: Joaquín puso en su sitio a la Mona, luego de que lo intentara besar

'Ana de Nadie' tiene loco a todos los colombianos con cada uno de sus capítulos.

En plena reunión, se encontraba Cintia, la novia de Pedro, y los demás integrantes de la familia, Emma y Florencia. El momento más incómodo, fue cuando llegó Cintia y ella reconoció a Horacio y como él le dijo que se llamaba 'Diego', así lo saludo. Él la miró extraño, porque no sabía cómo más comportarse frente a la situación.

Por lo que Emma le dijo que su nombre no era Diego, sino Horacio. Y ahí, él dijo que lo estaba confundiendo con alguien, pero que no era la persona de la cita de aquel bar. Adelaida sintió algo extraño y se molestó, pero actuó como si nada. Luego de esto, Ximena se siente mal, porque no sabe cómo actuar viendo muy feliz a Pedro con Cintia. Luego procede a llorar.

Después de este momento tan tenso, Pedro y ella empiezan a hablar y de un momento para otro se besaron muy apasionadamente. De tanta pasión que se dio, los dos tuvieron su primer encuentro romántico y nadie se enteró de lo sucedido.

Por otra parte, estaba Joaquín, quien le dijo a la Mona que se fuera con él a trabajar a la revista. Ella muy emocionada lo intenta besar, pero él la esquiva y le dice que qué le pasa.

La mujer le dijo que ella lo ha visto cómo la mira y que sabe que le gusta, pero él lo niega y se pone tenso el ambiente entre estos dos. Por lo cual, luego de que discutieran, él le pide que se salga de su casa.

