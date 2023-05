Ana de Nadie: Ana se 'vuelve un ocho' en su nuevo trabajo, pero luego la saca del estadio ¡Una tesa!

La producción de 'Ana de Nadie' está imperdible. Los colombianos están pegados del techo por todo lo que sucede.

Ella recuerda muy bien lo que estudió, pero la metodología era muy diferente. Por lo cual, se sentía incómoda. A pesar de esto, le daba pena pedir ayuda y se fue a almorzar con sus amigas.

Ellas le dicen a Ana, que si fue capaz de soportar muchas cosas en su vida, lo podrá hacer también con su nuevo empleo. Cuando llega a su oficina, pide los planos de la licitación de la electrificadora y demuestra de lo que está hecha. Luciano Ucross queda sorprendido y la felicita por cómo está manejando el equipo.

Ahora bien, está Florencia, quien está luchando para que su novio Kike no sea expulsado del colegio. Por lo cual, va a la casa de Joaquín a decirle que no hable sobre la marihuana de su pareja, pero ella no sabe que ya es muy tarde. Como el cheque que le dio la abuela de ella a él está en la mesa, ella lo coge rápido y se lo lleva.

Llega a la casa de Kike y se lo muestra, y él le dice que se pueden ir a viajar por el mundo con ese dinero. Florencia le dice que no, porque puede ir a la cárcel. Además, su plan es conseguir la firma de Joaquín, mostrárselo a Ana y que ella crea que el periodista no la quiere.

Por otra parte, está Horacio. El hombre no la está pasando muy bien con Adelaida y discuten en la oficina. La situación cada vez se sale más de control, porque él quiere estar cerca a sus hijos, por lo que debe sí o sí toparse con Ana, su exmujer.