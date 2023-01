En redes no han parado de hablar sobre la canción de Shakira y BZRP y las reacciones a este tema están de infarto.

En menos de una hora empezó a ser un éxito total, tanto así que varias celebridades se pronunciaron al respecto.

Asimismo, logró tener más de 14 millones de reproducciones en Spotify en menos de 24 horas. Adicionalmente, ya supera los 100 millones de visualizaciones en YouTube. Por lo cual, se considera que ha sido una de las canciones que más ha tenido éxito en la historia.

Ahora bien, los implicados en la canción, Gerard Piqué y Clara Chía, no han salido a dar sus declaraciones, pero el deportista volvió a hacer de las suyas y se pronunció de una manera particular.

En medio de una rueda de prensa, es español anunció que regalaría relojes Casio. Esta marca fue comparada en la canción de Shakira con un Rolex. Además, como si no fuera poco, Piqué se armó de valentía y usó un Twingo, al parecer estaba escuchando su canción a todo volumen.

En medio de este revuelo, muchos han salido a defender a Clara Chía, como por ejemplo sus amigas, quienes aseguran que es una "niña muy buena". En especial, Víctor Navarro, presentador de la Kings League.

Aseguró que "nunca se ha metido en nada. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzis”.

Frente a este tema, el influencer 'El Mindo' quiso hacer una especie de parodia de cómo reaccionarían las amigas de la mujer de 23 años. Este video ha revolucionado las redes por lo gracioso.

Mientras habla le dice a la supuesta "Clara Chía" que no se preocupe, porque un Ferrari "es un carro bajito que se mete a un hueco y ahí queda. Además mira cómo está la gasolina, yo ando en mi Twingo y eso no me afecta"

Aquí el video de la parodia