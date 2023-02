La escritora, periodista e ilustradora colombiana, Amalia Andrade debuta en los escenarios presentando “Todas Las Cosas Maravillosas”.

Esta es la primera adaptación para Latinoamérica del aclamado monólogo “Every Brilliant Thing”, el cuál ha sido interpretado en diversos escenarios alrededor del mundo.



Esta obra es en formato 360º, es decir que Amalia está en el centro del teatro y el público a su alrededor. Esta obra es un monólogo, parcialmente interactivo, donde el público tiene la opción, más no la obligación, de involucrarse para momentos especiales dentro de la narrativa. Lo cual hace de la experiencia algo único.



“Todas Las Cosas Maravillosas” es una obra dificil de categorizar, si bien usa la comedia para hablar con candidez sobre temas dificiles, también aborda con sensibilidad y el poder que otorga hablar desde la experiencia temas como la depresión y el suicidio. Es una obra que deja al público reflexionando pero a la vez genera una ligereza en el espíritu. Además es una oportunidad para poder abordar temas de los que no se habla mucho socialmente y menos en Colombia.



Gracias a los temas que Amalia ha tratado en sus libros, se ha convertido en una vocera de la consciencia de la salud mental y al siempre haber soñado con ser actriz de teatro, toma la decisión de cumplir este sueño junto a Esteban Godoy, el director, para llevar a cabo una obra nunca antes vista en Colombia.



Sinopsis:



Tienes siete años. Un día papá te recoge en el colegio para llevarte a una clínica donde está mamá. Dice que ella hizo algo estúpido. Le está costando encontrar razones para ser feliz. En un balance perfecto entre evocar lo complejo de la vida y celebrar todo lo que es hermoso de ella.



“Todas Las Cosas Maravillosas” explora con una franqueza mordaz y gran sentido del humor la dura realidad de la depresión y la impotencia que se siente cuando no puedes hacer feliz a alguien que amas.