“Paranoia,” su más reciente sencillo disponible hoy a través de Universal Music Latino. Después del éxito que lograron juntos con “Paranormal” en 2024, Díaz y Tainy nos entregan un nuevo tema que explora las inseguridades y dudas dentro de una relación amorosa. “Este track marca el final de una era y el principio de otra, estoy listo para que vean cómo se va desarrollando este nuevo proyecto. Siento que estoy creando la mejor música que he hecho en mi vida,” expresa Díaz.

El video fue grabado en Madrid y dirigido por The Movement bajo la dirección creativa de Díaz y su equipo Serio. El video fue inspirado en la película The Bikeriders (2023) y la narrativa fue inspirada por una malvada ex similar a la de la película Scott Pilgrim v The World (2010). Los visuales presentan escenas de una pareja enfrentándose a tensiones, discusiones y miradas cargadas de significado, todo al ritmo de la pregunta central de la canción: ¿es paranoia, o el amor ya no es el mismo?

Díaz viene de un año imparable, luego de su exitosa gira por Latinoamérica y España donde vendió más de 70 mil boletos y luego de recibir 5 nominaciones de Premios Tú Música Urbano en las categorías deÁlbum del Año (Artista Masculino) - SAYONARA,Colaboración del Año - Gatitas Sandungueras Vol. 1con Feid, Artista Indie, Canción Indie -XQ ERES ASÍ feat. Nathy Peluso & Rising Star Masculino. Mañana hará su debut en el Coliseo de Puerto Rico con 2 shows SOLD-OUT donde 22 mil de sus fans incondicionales estarán presentes. ¡Más noticias sobre Álvaro Díaz pronto!.