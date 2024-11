La salud capilar es un tema prioritario para millones de mujeres en Colombia. Factores como el estrés, la mala alimentación y la exposición a herramientas de calor son algunos de los culpables de que problemas como la alopecia, el frizz y la resequedad sean cada vez más comunes. A continuación, exploramos estas condiciones y brindamos consejos prácticos para enfrentarlas.

Angelica Quintero explica que los productos químicos utilizados en la decoloración afectan la cutícula, la capa externa protectora del cabello, lo que reduce la retención de humedad. Para contrarrestar estos efectos, se recomienda acompañar cualquier coloración con tratamientos reparadores que nutran y fortalezcan el cabello.

¿Qué hábitos ayudan a mantener un cabello sano?

Combatir estos problemas capilares requiere compromiso y una rutina de cuidado adecuada:

1. Limpieza y nutrición: Usa champús y acondicionadores específicos para tus necesidades capilares. Prefiere los libres de sulfatos y parabenos.

2. Hidratación constante: Aplica mascarillas o tratamientos hidratantes al menos una vez por semana.

3. Protección contra el calor: Reduce el uso de planchas, secadores y rizadores, y utiliza protectores térmicos antes de exponer el cabello al calor.

4. Alimentación balanceada: Consume alimentos ricos en hierro, biotina y ácidos grasos omega-3, esenciales para un cabello fuerte y saludable.

5. Aceites esenciales: Integra productos con aceite de argán, coco o aguacate para sellar la humedad y revitalizar las puntas dañadas.

Renovar la imagen sin sacrificar la salud capilar

Con la llegada de las festividades de fin de año, es común querer transformar el look con cortes o coloraciones. No obstante, es fundamental priorizar la salud capilar. Los expertos coinciden en que un cabello bien cuidado no solo se ve mejor, sino que también es más resistente a los cambios y agresiones externas.

Tomar medidas preventivas y mantener una rutina constante puede marcar la diferencia para enfrentar los desafíos capilares que afectan a las colombianas. Recuerda que un cabello sano es el reflejo de buenos hábitos y un estilo de vida equilibrado.