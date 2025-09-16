Alex Fernández se roba los corazones con "Loco por Volverte a ver"

Y es que lo que se hereda no se hurta: además de la elegancia y la belleza que caracterizan a su padre, también lleva en la sangre el talento de una de las dinastías más importantes de la música mexicana.

Su historia como cantante comenzó de la manera más inesperada: fue descubierto nada menos que por su abuelo, Vicente Fernández, quien lo escuchó interpretar por primera vez y lo animó a lanzarse como artista. Desde entonces, Alex ha demostrado que tradición e innovación pueden convivir en su propuesta musical, construyendo una identidad propia dentro de un legado familiar imponente.

Aunque lleva sobre los hombros un apellido de gran peso, Alex Fernández ha sabido construir su propia identidad. “Siempre supe que quería cantar música mexicana, pero también buscaba algo que me distinguiera, un sello propio. Algo que la gente escuche y diga: ‘Eso es Alex’, sin necesidad de verme o escuchar mi nombre”, asegura el intérprete, quien inició su carrera gracias al apoyo de su abuelo Vicente.

Actualmente Alex celebra además el éxito de su más reciente sencillo “Loco Por Volverte a Ver”, una balada ranchera profundamente romántica que refleja una nueva faceta en su trayectoria. El tema habla del anhelo, la ausencia y la esperanza de un reencuentro amoroso, y ha conectado con fuerza en Colombia, alcanzando el Hot Song general de la radio nacional gracias al cariño de un público que siempre ha abierto sus puertas a la música cargada de sentimiento.

Con éxitos previos como “Te Amaré”, “El Tiempo no Perdona” y “Buscando el Olvido”, Alex Fernández reafirma que no solo es heredero de una dinastía, sino también una de las voces más prometedoras de la música mexicana actual.