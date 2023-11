Alejandro Santamaría presenta 'Discoteca'

El talentoso artista colombiano Alejandro Santamaría se complace en anunciar 'Discoteca'.

Santamaría, junto con un talentoso equipo de compositores, incluyendo a Manuel Lara, Sebastian Yatra, Lofty y Juanjo Monserrat, ha creado una canción que promete ser un himno para los amantes de la música en todo el mundo. La mezcla, a cargo de Andrés Guerrero Ruiz, y la masterización realizada por David Kutch de The Mastering Palace, garantizan una calidad de sonido excepcional que permitirá a los oyentes sumergirse por completo en la música.

“Un día Sebastían Yatra me llamó y me dijo que tenía una canción que había escrito pero que no había logrado grabar por tiempos y que creía que iba a quedar muy bien en mi voz. Se la acepté de una porque me gustó mucho la historia de la letra” - Alejandro Santamaría

Este lanzamiento musical también se acompaña de un emocionante video musical que presenta a Alejandro Santamaría interpretando la canción en una constante interacción con su misteriosa cita. Esta mujer, hermosa y atrevida, desafía los límites y motiva al artista a seguir su locura, disfrutando de la música enérgicamente y permitiendo que esta sea la excusa perfecta para estar cada vez más cerca en un apasionado romance.