Aunque para muchas personas en el mundo sigue existiendo un tabú gigante en torno al sexo y al contenido para adultos, hay quienes encuentran una fascinación y fuerte gusto por este tema que se mueve socialmente con facilidad.

Este el caso de Izzy Lush, una joven colombiana que ingresó al mundo de la pornografía tres años después de interesarse por el tema a través de diferentes medios como la internet. Sin embargo, tomar esta decisión no fue nada sencillo debido a la carga emocional, personal y familiar que tenía.

Durante una entrevista en exclusiva con Soho, la actriz reveló detalles de su vida y del impacto que tuvo esta experiencia en su vida desde el momento en que incursionó en la industria del cine para adultos.

“Llevaba pensando volverme actriz porno unos tres años, pero por razones del qué dirán, de la familia, mis amigos…eso era lo que primero atravesó mi mente. Seguí investigando, me gustó muchísimo y quise entrar por ese medio del porno feminista en Europa, pero no se dio y hace cinco meses llegué a Los Ángeles y llegué decidida a dar el paso y ser parte de la industria”, relató Izzy Lush.

La caleña de 24 años eligió el nombre artístico de Izzy Lush después de viajar a Europa a probar su suerte grabando escenas de porno feminista. Aunque el resultado no fue lo que ella esperaba, no se detuvo hasta alcanzar un lugar en el contenido para adultos en Estados Unidos.

A pesar del impacto que generó esta decisión en su familia, amigos y conocidos, siempre ha estado satisfecha con participar de este escenario cinematográfico, ya que asegura que disfruta completamente del sexo y del trabajo como actriz en estos proyectos.

“Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara”, afirmó la colombiana.

Su madre y sus amigas se comunicaron con ella para darle a conocer “la boleteada” que le habían pegado en internet en un ámbito sexual, sin embargo, para ella esto fue gracioso ya que tuvo que enfrentar las preguntas y hablar del tema con sus allegados.

“Conocidos me preguntaban: ‘Ella era súper feminista, tenía claro lo que quería, ¿por qué está haciendo escenas que degradan a la mujer?’ Y la verdad, las hago porque es mi trabajo y estoy actuando”, relató la actriz porno.

Al conseguir los contactos suficientes y los consejos más eficientes de actrices como Amarna Miller, Izzy Lush se abrió espacio en este mundo y realizó su primera escena porno centrada en solo sexo anal.

De acuerdo con las declaraciones que brindó al medio colombiano, para esta producción fue muy bien recibida, tuvo que prepararse de la forma adecuada, realizarse los enemas apropiados, además de ser felicitada por todo el equipo de trabajo.

Por el momento, Izzy Lush no se niega a probar nuevas cosas en su sexualidad y en la industria, pues considera que cada día aprende una cosa distinta en este escenario.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital