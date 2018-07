Usan video de la falsa muerte de Mr. Bean para estafar en internet

En los últimos días empezó a circular en las redes sociales una noticia que aseguraba que el actor Rowan Atkinson, quien da vida al popular personaje Mr. Bean, había muerto. Pues todo se trata de un engaño.

La supuesta noticia recorre la red con un video, que parece provenir de Fox News, cuya imagen de portada es la del actor junto a la leyenda “RIP 1955-2018”.

Con la avalancha de información de internet algunos podrían pensar que se trata de una verdadera noticia, pero lo cierto es que el video es falso y solo es una nueva forma de propagar virus y robar información personal de los usuarios.

“Advertencia: cierre la pestaña si ve alguna noticia sobre la muerte de Rowan Atkinson, por favor NO haga clic en ese video, es una estafa“, escribió un usuario de Twitter.

Warning: Close the tab if you see any breaking news about Rowan Atkinson’s death, please do NOT click onto that video its a scam pic.twitter.com/PYocUMhmrk

— The Shaikh (@AdilNaeemAhmed) 20 de julio de 2018