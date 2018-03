Twitter revela una nueva función que permite guardar tuits 

Twitter escuchó a sus usuarios y por fin decidió lanzar una nueva función para guardar tus tuits o los de otros, y leerlos después sin que se den cuenta.

La herramienta funciona como un marcador que almacena todos los tuits guardados en una sección que solo tú podrás ver.

Antes de esta nueva actualización, todos utilizaban la función de Favoritos para marcar los tuits de su interés, pero al hacerlo enviaban una notificación a la persona que posteó el tuit.

Eso ahora cambiará con la nueva función, que llega como un recurso para mantener de forma privada aquellos mensajes que solo quieras ver tú o que quieras consultar después.

La función ya se encuentra disponible y puedes probarla haciendo clic en el nuevo icono de compartir y seleccionando la opción de ‘añadir a marcadores’.

Consultar tus tuits guardados será sencillo: solo tienes que ir a tu perfil y seleccionar ‘Marcadores’, en donde quedarán guardados todos los tuits que tú quieras.

Este corto video publicado por la aplicación muestra el proceso.

Today we are rolling out a new ‘share’ icon that allows you to:

☑Direct Message Tweets to others

☑Share Tweets via email or text message

☑Bookmark Tweets you want to save

— Twitter (@Twitter) 28 de febrero de 2018