Si buscas el nombre de esta actriz, tu navegador podría correr peligro  

Ruby Rose es una de las celebridades más influyentes en la internet, debido a su participación en la famosa serie ‘Orange is the new black’ y en la cinta ‘Megalodón’. Allí la actriz logró brillar y mostrar su característico aspecto frente a la cámara.

No obstante, tras adquirir una imagen ruda y sexy en redes sociales debido a sus publicaciones, Rose se ha convertido en un peligro para todos los seguidores que buscan su nombre en distintos navegadores.

De acuerdo a información revelada por la compañía de ciberseguridad McAffe 2018, la actriz tomó la posición número uno en el listado de las celebridades más peligrosas en internet, debido a problemas que arrojan los resultados de su búsqueda.

“Cada rosa tiene su espina, ¿verdad?”, es la primera idea que se lee en el informe publicado por la compañía, en el cual se indica que el nombre de la famosa artista en las búsquedas de Google puede generar peligros potenciales a través de enlaces maliciosos y negativos.

Este título lo había recibido anteriormente Avril Lavigne, pues según los resultados que arrojaba el estudio, el nombre de la canadiense era bastante peligroso para los navegadores de los fans que ingresaban a consumir información sobre ella.

En el top 10 compartido por McAfee se encuentran los siguientes nombres: Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter, Rose Byrne, Debra Messing, Kourtney Kardashian, Amber Heard, Kelly Ripa y Brad William Henke.

En las recomendaciones que brindó la compañía de ciberseguridad, hay tres puntos clave para evitar que los resultados peligrosos ingresen directamente al servidor de cada usuario.

Primero, es importante ser cuidadoso con los clics que se dan y revisar que las páginas cuentan con los requisitos necesarios. Segundo, es relevante mantener protegido el ordenador y tener actualizadas las aplicaciones. Por último, tener instalado un antivirus que evite que estos daños ingresen a la web.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital