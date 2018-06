Las reacciones de Facebook llegarían pronto a Instagram

Tras varios cambios que ha sufrido Instagram en su imagen y su funcionamiento, los usuarios de la aplicación han comenzado a adaptarse a nuevas herramientas que han sido implementadas tanto en las publicaciones como en las historias de Instagram.

Días atrás, se conoció que la red social le permitirá a las personas compartir historias de otros usuarios al momento de ser mencionados por otras cuentas, bajo algunos lineamientos al momento de hacer uso de esto.

Por ejemplo, solamente se podrá hacer repost si las cuentas son públicas y no están privadas. Además, los internautas solo tendrán la posibilidad de hacerlo si reciben una alerta de que fueron mencionados, de lo contrario no estará habilitada la acción.

Ahora, Instagram está realizando pruebas dentro de su sistema para implementar en las historias de cada usuario, las famosas ‘reacciones’ que posee Facebook en las opciones de cada post. Aunque no es oficial, varias personas han reportado esta herramienta en sus cuentas personales y no han dudado en compartirlo en otras redes sociales.

Bien se conoce que Facebook incorporó este sistema para estudiar el comportamiento y las preferencias de las personas al momento de compartir contenido. No obstante, dado el éxito que ha tenido entre aquellos que las utilizan al momento de reaccionar a un post, Instagram decidió adaptarlas a sus opciones y ahora será un medidor de consumo.

Todo indica que los usuarios podrán reaccionar de diferentes maneras ante las InstaStories de otros perfiles a los que sigue.

Como se mencionó anteriormente, nada es oficial y solamente se encuentra en un periodo de prueba en algunas cuentas seleccionadas por la aplicación. En total serán incluidas seis reacciones animadas que aparecerán en la foto al momento de ser elegidas y que quedarán visibles a los ojos del dueño de la publicación.

Esta opción permitirá ver en una estadística el número de personas que seleccionaron una expresión y cuáles son las que mayor uso tienen. Algunas personas y marcas podrán utilizar esto como una medida publicitaria.

Instagram is testing Story “Reactions”. It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 de abril de 2018