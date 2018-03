Instagram permitiría hacer llamadas y videollamadas 

Al parecer la aplicación Instagram se está preparando para lanzar opciones de llamadas de voz y videollamadas.

Según han dado a conocer varios medios especializados, dentro del formato de archivo usado por Android para la instalación de sus aplicaciones, llamado APK (Android package), habrían encontrado iconos de un teléfono y una cámara con los nombres de las que serían las nuevas actualizaciones de Instagram.

Los archivos encontrados en el APK fueron publicados por esta cuenta de Twitter que también especula sobre las nuevas opciones que llegarían a la aplicación. (Lee también: ¡Se pueden leer los mensajes eliminados de WhatsApp!)

Instagram might be working on voice and video calls https://t.co/AgwOds5rnb pic.twitter.com/hnZK7kS5Dw

— Android Police (@AndroidPolice) 2 de marzo de 2018